Covid-19. Morreu o presidente do Santander em Portugal, Vieira Monteiro

Vieira Monteiro foi presidente executivo do banco desde janeiro de 2012 até 2018. Sucedeu então a Nuno Amado na liderança do banco espanhol. Foi responsável pela compra de parte do Banif e do Banco Popular. Desde o início de 2019, era presidente não executivo (Conselho de Administração) do Santander em Portugal.







Quando abandonou a liderança executiva do Santander Totta, Vieira Monteiro, considerou que deixava o cargo com o banco "preparado para continuar a enfrentar o futuro" e salientando que quando assumiu a liderança a instituição "não era quase nada".





"Ao fim de sete anos, eu vou continuar no banco, vou ser presidente do Conselho de Administração e, portanto, vou continuar no banco, acho que já tenho idade de deixar a parte executiva, já que vou fazer 73 anos, (...) mas aquilo que hei de dizer é que há sete anos quando entrei o banco não era quase nada", afirmou.







Licenciado em Direito e com uma longa carreira na banca, foi vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos entre 1993 e 2000, ingressando depois no Santander Totta.







Tinha quase meio século de expriência bancária. Vieira Monteiro licenciou-se em direito, na Faculdade de Direito de Lisboa em 1969 e em 1970 ingressou no Banco Português do Atlântico.















