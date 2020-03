Covid-19. Vieira Monteiro passou pela CGD e Santander

Vieira Monteiro era um nome com prestígio na banca portuguesa. Passou pela Caixa Geral de Depósitos e liderou o Santander nos anos da troika.

No início de 2019, deixou funções executivas, mas passou a ser Presidente do Conselho de Administração do banco, em Portugal.