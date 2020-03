Covid-19 obriga a interromper viagem de circumnavegação da "Sagres"

O navio-escola "Sagres", em volta ao mundo comemorativa dos 500 anos da viagem iniciada por Fernão de Magalhães, deverá chegar amanhã, 25 de março, à Cidade do Cabo, depois de ter atravessado o Atlântico, proveniente de Buenos Aires. Contudo, as autoridades portuárias já fizeram saber que o navio apenas poderá ser reabastecido mas, devido aos riscos de contágio, a sua guarnição não será autorizada a ir a terra.





Segundo o comunicado do Ministério da Defesa, conta-se com idênticas limitações nas escalas seguintes previstas para a viagem do navio. Assim, prossegue o comunicado, "o Ministério da Defesa Nacional entendeu que não estavam reunidas as condições para prosseguir esta missão de promover o nome de Portugal pelo mundo e de celebrar, junto das populações e da diáspora, o feito histórico da primeira viagem de circum-navegação".





Na decisão pesou também a ponderação dos riscos que o prosseguimento da viagem faria pesar sobre os 142 elementos da guarnição - "que se encontram bem de saúde".







O comunicado deixa ainda a ideia de que a viagem poderá ser retomada "eventualmente noutros moldes e com uma rota distinta", mas sempre depois de estar dominada a pandemia de Covid-19.