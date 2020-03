Covid-19. Ordens pedem mais testes e equipamentos de proteção individual

As três estruturas profissionais frisam que o primeiro caso de Covid-19 surgiu no país a 2 de março,"Continuam a chegar milhares de relatos de situações muito difíceis que os nossos profissionais de saúde estão a enfrentar no terreno sem estar devidamente acautelada a proteção das suas próprias vidas, dos seus familiares e dos seus doentes", destacam na missiva ao primeiro-ministro



As três associações estão preocupadas com o pico da pandemia em Portugal e temem que não se possa dispor, nessa altura, "de um número de profissionais de saúde suficiente".

"Neste momento são várias as falhas de segurança, faltando desde máscaras, a luvas, fatos de proteção e desinfetantes alcoólicos, o que é extensível à rede de farmácias", assinalam.Por fim, as três ordens, tanto nos profissionais como nos casos suspeitos entre cidadãos, tendo em conta a orientação em vigor desde a semana passada, que estabelece que só em caso de febre ou de sintomas respiratórios compatíveis com a Covid-19 é que os médicos são testados.As associações profissionais referem ainda que, como a Coreia do Sul ou a Alemanha."Os primeiros dados, agora consolidados, de que a infeção pode ser assintomática em muitos dos cidadãos reforça a importância de testar mais pessoas na fase de mitigação em que nos encontramos", destacam., concluem na missiva.