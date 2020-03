"Não podemos ter profissionais de saúde sem proteções", defende Maria de Belém

Maria de Belém refere que a prioridade das autoridades deve ser a proteção de quem está na linha da frente, a lidar com doentes infetados com Covid 19, nos hospitais públicos.O apelo de Maria de Belém Roseira acontece depois de várias classes profissionais, como médicos e enfermeiros, terem denunciado a falta de equipamentos de proteção individual, durante o atendimento a doentes com coronavírus.Nesta entrevista à Antena 1, a antiga ministra da Saúde também defende a necessidade de reforçar a realização de testes de despistagem, para que o país tenha uma verdadeira dimensão do problema.Maria de Belém Roseira lamenta ainda que o SNS tenha sido alvo de desinvestimento, ao longo de vários anos.Pode ouvir a entrevista à coordenadora da comissão de revisão da Lei de Bases da Saúde, depois das notícias das 10h00, na emissão da Antena 1