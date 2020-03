Covid-19. Pais que fiquem em casa com os filhos recebem 66% do salário

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, anunciou as medidas para proteger os trabalhadores e as famílias. Entre elas, está a justificação das faltas dos pais que vão ter de ficar em casa a tomar conta dos filhos, até aos 12 anos, que tenham as atividades letivas e não letivas suspensas.