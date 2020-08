Covid-19. Quais as medidas a partir de 15 de setembro?

"Todo o país ficará em estado de contingência" para que se possam definir as medidas necessárias "em cada área para preparar o regresso às aulas e o regresso de muitos portugueses ao seu local de trabalho", revelou ontem a ministra da Presidência, no final da reunião do Conselho de Ministros. Enquanto o estado de sítio ou emergência é decretado por iniciativa do Presidente da República (e aprovados pela Assembleia da República), o estado de contingência, calamidade ou alerta é decretado pelo Governo.



Esta decisão, ainda não concretizada em termos de medidas, servirá, garantiu a ministra para “preparar o outono e inverno”. Mas não só. Para já porque se prevê uma “uma alteração muito significativa em relação aos meses que temos vivido e importa antecipar” sobretudo nas "rotinas, na utilização dos transportes, no regresso às aulas".

As medidas concretas deverão ser debatidas dia 7 de setembro, num encontro que vai juntar especialistas, políticos e parceiros sociais na sede do Infarmed. E conhecidas dia 8 no final da reunião do Conselho de Ministros.







O estado de contingência está em vigor na Região de Lisboa e Vale do Tejo desde 1 de julho e a partir da segunda quinzena de setembro podem ser alargadas a todo o território nacional.

Se as medidas no resto do país forem iguais às da Região de Lisboa e Vale do Tejo, a

- Confinamento obrigatório domiciliar ou hospitalar para pessoas infetadas com Covid-19 ou sujeitas a vigilância ativa;







- Limitação de dez pessoas nos ajuntamentos;







- Proibição de consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre;







- Proibição de vendam de bebidas alcoólicas em áreas de serviço e postos de combustíveis;





- Horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais podem ser alterados por decisão dos presidentes das Câmaras;





- A generalidade dos estabelecimentos comerciais tem de encerrar às 20h00;

- Hipermercados e supermercados podem permanecer abertos até às 22h00, mas proibidos de vender bebidas alcoólicas a partir das 20h00;







- Os restaurantes podem funcionar além das 20h00 para refeições no local (tanto no interior dos estabelecimentos, como nas esplanadas licenciadas), em serviço de take-away ou entrega ao domicílio;







- Não é imposta hora de fecho para os serviços de abastecimento de combustível (podem funcionar 24 horas por dia exclusivamente para venda de combustíveis), farmácias, funerárias, equipamentos desportivos, clínicas, consultórios e veterinários.Além disso, mantêm-se as regras sobre distanciamento social, uso obrigatório de máscara, lotação dos espaços e higienização.