Covid-19. Restrições na Madeira vão ter período de transição

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O Governo Regional da Madeira já veio a público esclarecer que as novas medidas terão um período de aplicação transitório até ao próximo dia 27. Depois do anúncio de ontem hoje no Funchal a procura por testes e pelas vacinas provocou uma corrida a estes serviços.