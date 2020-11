Covid-19. `Task force` tem 30 dias para definir todo o plano de vacinação

Segundo o despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República, assinado pelos ministros da Defesa Nacional, Administração Interna e Saúde, esta task-force tem um mandato de seis meses, renovável em função do progresso da operacionalização da vacinação contra a covid-19. O despacho

Deverá ainda delinear um plano de comunicação com a população sobre o processo de vacinação.

Tem ainda de articular com os organismos responsáveis nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores todos os aspetos necessários à concretização do plano de vacinação contra a covid-19 naquelas regiões.

“A disponibilização e a administração de vacinas seguras e eficazes contra a COVID-19 é uma etapa fulcral para responder à crise de saúde pública que vivemos a nível mundial, salvando vidas, permitindo a contenção da doença, protegendo os sistemas de saúde e concorrendo, de forma determinante, para o restabelecimento da economia”, refere o despacho.

"A `task force` pode promover audição de organismos relevantes, como associações públicas profissionais e, sempre que entender necessário, solicitar o apoio de outros peritos ou de outras instituições para o desenvolvimento dos trabalhos a realizar", refere o despacho.

Ontem, a garantia da ministra da Saúde era de que Portugal iria apresentar dentro de dias o plano de vacinação para a Covid-19. A ministra da Saúde Marta Temido deixou essa promessa. Lembrou que só na segunda metade do próximo ano uma parte substancial da população portuguesa deverá ser vacinada.



Na semana passada, o primeiro-ministro revelou que Portugal estava preparado para comprar cerca de 16 milhões de doses de três vacinas contra a covid-19 e adiantou que Bruxelas prepara um combate às campanhas de desinformação em relação à vacinação.Numa conferência de imprensa no final da cimeira de chefes de Estado e de Governo, António Costa disse que as vacinas serão distribuídas simultaneamente em todos os Estados-membros e nas mesmas condições.Portugal vai comprar três vacinas. 6,9 milhões de uma, em outra 4,6 milhões e, na terceira, 4,5 milhões, adiantou o primeiro-ministro.

Quem integra a task force?

Os elementos desta entidade não auferem qualquer remuneração pelo exercício das suas funções.

A `task-force` tem um núcleo de coordenação, liderado pelo ex-secretário de Estado Francisco Ramos e que inclui elementos da Direção-Geral da Saúde, Infarmed e dos ministérios da Defesa Nacional e da Administração Interna e conta com o apoio técnicos de diversas estruturas.

O Estado-Maior-General das Forças Armadas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. (INÇA), os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) são as entidades de apoio técnico.

c/Lusa