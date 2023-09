Num empréstimo em que a Euribor está nos quatro por cento, será aplicada será a plicada uma redução de 25 por cento, avança o jornal Expresso. Por cada 100 mil euros as famílias podem poupar cerca de 60 euros.





A ideia é aliviar encargos, sendo que o valor dos juros será pago nas prestações seguintes, após o regresso das taxas, a valores mais baixos.

Esta medida vai ser acessível a todas as pessoas com crédito bancário independentemente dos rendimentos e do valor do empréstimo.