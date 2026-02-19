País
Criação de centros para tratamentos e cirurgias cardiotorácicas divide opiniões
Quatro hospitais do norte escreveram uma carta para a ministra da Saúde a alertar para as listas de espera em cirurgias cardíacas. São eles Santo António, Vila Real, Matosinhos e Penafiel, e há já doentes que esperam 11 meses por uma cirurgia.
O director de cardiologia do Hospital de Santo António no Porto defende que há mais serviços com condições de tratar estes doentes. Refere que os três centros de referencia a norte não são suficientes para as listas de espera e defende um centro cirúrgico no Santo António.
Mas o colégio da especialidade cirurgia cardiotorácica, da Ordem dos Médicos, têm outra posição, e alerta que não podem ser criados centros onde também não existem meios suficientes.