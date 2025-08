Crime de fogo posto. Mudanças no perfil dos detidos

Os detidos são quase sempre homens, embora se tenha verificado, no último ano, um aumento do número de mulheres detidas por incêndio doloso.Em 2024, a Judiciária deteve 53 pessoas por fogo posto. Desde o início deste ano - em sete meses - foram mais de 30.Avelino Lima fala de uma investigação complexa.O também diretor da Polícia Judiciária do Centro apela à colaboração atenta de todos os cidadãos.