Crimes contra o ambiente atingiram novo máximo histórico em 2025
No ano passado, foram registadas 20.535 contraordenações na área do ambiente face às 17.396 contabilizados em 2024. Os dados são do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), noticiados esta quinta-feira pela TSF.
Em 2025, registou-se um aumento dos crimes contra o ambiente em Portugal, que atinge agora um novo máximo histórico. No ano que passou, registaram-se 20.535 contraordenações, somando-se, assim, pouco mais de três mil contraordenações às 17.396 contabilizadas em 2024.
Os números, calculados pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), incluem crimes como o descarte ilegal de resíduos, o tráfico de espécies selvagens e o atiçamento de incêndios florestais.
Em declarações à TSF, Ricardo Vaz Alves, diretor da entidade, reiterou que os dados evidenciam "um aumento significativo do número de contraordenações ambientais".
O balanço das denúncias recebidas na linha telefónica SOS Ambiente e Território da Guarda Nacional Republicana (GNR) é igualmente competência do SEPNA.
A polícia ambiental, que integra a GNR, concluiu que em 2025, verificou-se também o maior número de denúncias desde a fundação da linha telefónica, que atingiram os 15 mil telefonemas relacionados com infrações ambientais em Portugal.
O número exato está nos 15.546. Destes, a maioria encontra-se relacionada com a defesa da floresta contra incêndio (4.811) e animais de companhia (4.176). No que diz respeito a bem-estar animal somaram 975 denúncias e o mesmo valor foi contabilizado para as relacionadas com resíduos.
O serviço deve ser contactado em situações de violação da legislação ambiental e de conservação da natureza, ou para conselhos sobre questões relacionadas com a natureza, ambiente, florestas, animais de companhia, leis sanitárias e ordenamento do Território.
Desde a sua criação, a linha telefónica já recebeu 173.916 denúncias e mais de 440 mil contactos.
Num comunicado de balanço dos 25 anos do SEPNA que se celebram esta quinta-feira, divulgado pela agência Lusa, a GNR revela que nos últimos cinco anos, foram registados cerca de 32 mil crimes ambientais, principalmente associados à defesa da floresta contra incêndios (76%). Os animais de companhia (17%) e a caça (5%) são as outras grandes preocupações da população portuguesa.
O comunicado mostra ainda que foram registadas 85 mil autos de contraordenação nos últimos cinco anos, com especial incidência em casos relativos a animais de companhia (25%), defesa da floresta contra incêndios (23%) e resíduos (8%).
Instituída em 94% do território português, a polícia ambiental esteve envolvida em mais de 375 mil patrulhas e mais de 675 mil ações de fiscalização, ao longo dos últimos cinco anos.
As multas na área do ambiente renderam ao Estado, pelo menos, 70 milhões de euros em 2025.
