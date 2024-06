Crimes de prevaricação e abuso de poder imputados a filho de Marcelo

O Ministério Público imputa os crimes de prevaricação e de abuso de poder ao filho do presidente da República. Nuno Rebelo de Sousa já foi ouvido no Brasil e constituído arguido. Mas nega ter cometido qualquer crime.

Diz que não usou a condição de filho do presidente e que não conhecia sequer a mãe das gémeas luso-brasileiras tratadas em Santa Maria.



Nuno Rebelo de Sousa argumenta que apenas tentou ajudar como já tinha feito no passado, com entidades nacionais e brasileiras, na qualidade de presidente da Câmara Portuguesa do Comércio de São Paulo.



O filho do presidente desmente Lacerda Sales sobre o pedido para a reunião.