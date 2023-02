Criminalização do consumo de droga. João Goulão diz ser bom relançar o tema

O diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências diz que a situação de consumo e tráfico de droga a que se assiste em algumas zonas do Porto resulta da má avaliação da destruição do bairro do Aleixo e do pouco investimento social.