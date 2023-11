Crise política. O filme dos acontecimentos

Este dia de crise política começou com as buscas, logo ao início da manhã, que envolveram mais de 150 elementos da PSP e Autoridade Tributária.

O Departamento Central de Investigação e Ação penal coordenou toda a operação.



Foram alvo de buscas a residência oficial do primeiro-ministro, o Ministério do Ambiente, o Ministério das Infraestruturas, a autarquia de Sines e a casa do ministro João Galamba.



Das 9h00 até inicio da tarde, o primeiro-ministro reuniu-se por duas vezes com Marcelo Rebelo de Sousa, até o momento em que apresentou a demissão.