Críticas ao Ministério Público. "Não retiro uma vírgula", afirma a procuradora-geral adjunta

Questionada sobre uma eventual instauração de um processo disciplinar por parte do Ministério Público, Maria José Fernandes assegurou que mantém tudo o que escreveu.

"De tudo aquilo que escrevi não retiro uma vírgula, aconteça-me o que acontecer", vincou.







Afirmou que tudo o que escreveu foi "pensado" e que foi uma crítica geral, mas admite que alguns magistrados "poderão sentir-se identificados com aquilo que eu escrevi".







"Não é preciso ser magistrado para perceber isso. Basta ser um cidadão com senso comum para ver alguns processos e alguns métodos de investigação que são noticiados pela comunicação social. Qualquer cidadão comum, no senso comum, lhe parece que são exagerados, desnecessários, desproporcionais, etc", afirmou.





Entrevistada esta sexta-feira pela Antena 1, a procuradora-geral adjunta diz-se preparada para enfrentar esse eventual procedimento disciplinar e anuncia que, se for necessário, irá dar exemplos práticos sobre o mau funcionamento do Ministério Público.





Maria José Fernandes acrescenta ainda que não colocou em causa a instituição. "Chamei à atenção para que certas vezes, certos colegas, haverá que não cumpriram tão corretamente quanto isso os direitos, liberdades e garantias", argumentou.





A magistrada diz-se pronta para dar exemplos caso seja chamada a prestar esclarecimentos. "Quando tiver um processo e tenha que me defender eu vou exemplificar", garantiu.