Críticas da procuradora-geral adjunta. PGR determina abertura de processo especial de averiguação

"Na sequência da publicação do artigo em referência e de exposição remetida pelo Diretor do DCIAP, a Procuradora-Geral da República determinou a instauração, nos termos do artigo 264.º do Estatuto do Ministério Público, de processo especial de averiguação, visando aferir da relevância disciplinar da conduta da subscritora daquele", adiantou a PGR à RTP.







A Procuradora-Geral da República adianta ainda que deu conhecimento de tal instauração ao Conselho Superior do Ministério Público na sessão do plenário de 22 de novembro.







Em causa está a publicação de um artigo de opinião crítico da atuação do Ministério Público no âmbito da Operação Influencer.





Nesse texto, publicado a 19 de novembro, a procuradora-geral adjunta arrasava com os métodos de investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).







Ao início da tarde, ainda antes desta confirmação, a procuradora-geral adjunta, Maria José Fernandes, garantia à Antena 1 que não retirava "uma vírgula" ao texto que escreveu para o jornal Público em que criticava alguns métodos e colegas do Ministério Público.





"De tudo aquilo que escrevi não retiro uma vírgula, aconteça-me o que acontecer", vincou.