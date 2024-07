Cruz Vermelha faz recolha de alimentos

Em comunicado, a organização explica que se trata de uma, depois de em março ter angariado, tanto em vales como em produtos, o suficiente para doar quase 149 mil refeições.Desta vez,”, lê-se no comunicado, que acrescenta que os supermercados Pingo Doce, El Corte Inglés, Auchan, Mercadona e E.Leclerc são parceiros na iniciativa.Concretamente nos fins de semana 13 e 14, 20 e 21 de julho haverá recolha de bens de primeira necessidade com a presença de voluntários.Citado no comunicado, o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, António Saraiva, apela à participação e salienta que estas campanhas permitemA campanha Vale + da Cruz Vermelha Portuguesa já permitiu dar 600 mil refeições a quem mais precisa desde a criação do projeto, em 2021.