CTT. Manifestação leva protesto até São Bento

RTP23 Fev, 2018, 17:40 | País

Em São Bento que as estruturas representativas dos trabalhadores entregam documentos a exigir a reversão da privatização da empresa.



"Privatização é um roubo à população", "CTT público já" e não aos despedimentos nos CTT" são algumas das frases que constam nas faixas e cartazes empunhados pelos trabalhadores da empresa privatizada em 2013.



A manifestação contou ainda com a presença de representantes de vários partidos.



O secretário-geral do PCP considera que o que se passa nos CTT é um "atentado contra o interesse nacional". O Bloco de Esquerda defende que o Estado deve retomar o controlo público da empresa. Heloísa Apolónia, do PEV, também quis manifestar solidariedade para com os trabalhadores. Estiveram ainda presentes os representantes das duas centrais sindicais.



De acordo com dados do secretário-geral do SNTCT - Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, Victor Narciso, para esta concentração vieram 29 autocarros com cerca de 1.000 pessoas, estimando que estejam presentes na manifestação cerca de "2.000 pessoas", metade do que os sindicatos estavam a prever.Do lado da polícia, estes apontam para a chegada de fora de 900 pessoas, que se juntaram a cerca de 600 em Lisboa, num total de 1.500.As ações de protesto são organizadas pelo SNTCT, pelo Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos Media (SINDETELCO), pelo Sindicato Independente dos Correios de Portugal (SINCOR), pelo Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Das Telecomunicações e Audiovisual (SINTAAV) e pela Comissão de Trabalhadores.c/Lusa