Cultura: Palavras de Costa são "vazias de conteúdo e demagógicas"

A Cultura não pode ser apoiada diretamente pelo Plano de Recuperação e Resiliência, mas isso não significa que este setor fica sem apoios do Estado, escreve o primeiro-ministro num artigo de opinião no jornal Público deste domingo. É uma resposta à carta aberta divulgada na sexta-feira e assinada por centenas de personalidades e estruturas artísticas, que critica a ausência de propostas de investimento do governo na Cultura.





Ouvida pela Antena1, Cristina Bastos, subscritora da carta aberta, considera que as palavras do chefe do governo são "vazias de conteúdo" e "absolutamente demagógicas" que em nada contribuem para aliviar a grave crise que em que os agentes culturais mergulharam desde o início da pandemia.