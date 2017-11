Custos provocados pela seca disparam

Antena 122 Nov, 2017, 08:17 / atualizado em 22 Nov, 2017, 08:17 | País

A EDP estima que a emissão de CO2 na Península Ibérica tenha aumentado cerca de 40 por cento até setembro, face ao mesmo período do ano passado.



A falta de água levou a elétrica a compensar com o recurso ao gás natural e ao carvão, como conta o jornalista Miguel Soares.



A rádio pública esteve em Castelo do Bode, onde o cenário é mais tranquilo. Trata-se da albufeira que abastece a região de Lisboa e Vale do Tejo.Segundo o índice meteorológico de seca do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em meados deste mês aumentou a área do território continental português em quadro de seca extrema.A 15 de novembro quase seis por cento do território encontrava-se em situação de seca severa e 94 por cento em seca extrema.