Foto: Paulo Cunha - Lusa

Em comunicado, a PSP indica que em janeiro ocorreram nos centos urbanos, 4.354 acidentes com danos, menos 10% do que no mesmo mês no ano passado e 1.205 desastres com vítimas, menos 4%.



A Polícia de Segurança Pública sublinha a infração ou desrespeito pelas regras e sinais de trânsito ou a reação perante um acontecimento inesperado estão na origem da maioria dos acidentes.