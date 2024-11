Dados do cálculo da atualização das pensões conhecidos hoje

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje a sua estimativa rápida para a inflação em novembro e dados finais sobre o andamento da economia no terceiro trimestre de 2024 (confirmando ou não os dados provisórios que apontam para um crescimento de 0,2% do PIB em cadeia), ambos relevantes para o apuramento da atualização das pensões a partir de janeiro, bem como do Indexante de Apoios Sociais (IAS).



Tendo em conta os dados já conhecidos sobre a evolução da economia, tudo aponta para que as pensões até dois IAS vão ter um aumento em linha com o valor da inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, acrescido de 0,5 pontos percentuais.



Por sua vez, as pensões entre duas e seis vezes o valor do IAS deverão ser aumentadas em linha com a inflação hoje conhecida.



No caso das pensões superiores a seis vezes o IAS e até 12 IAS, a lei determina que são atualizadas ao valor da inflação subtraído de 0,25 pontos percentuais.