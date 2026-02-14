Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

De visita a Alcácer do Sal. Marcelo propõe criação de fundo de calamidade

De visita a Alcácer do Sal. Marcelo propõe criação de fundo de calamidade

Está afastado o risco de cheia centenária na Baixa de Coimbra. A estabilização do caudal da barragem da Aguieira contribuiu para aliviar a ameaça. A presidente da Câmara, Ana Abrunhosa, adianta no entanto que a cidade se mantém vigilante.

Mariana Ribeiro Soares, Andreia Martins, Inês Moreira Santos - RTP /

Foto: Paulo Novais - Lusa

Momento-Chave
RTP /

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria apela à prorrogação da isenção de portagens

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria remeteu hoje um ofício a ao Presidente da República a solicitar a prorrogação do regime excecional e temporário de isenção do pagamento de taxas de portagem nas principais autoestradas que servem o território, na sequência da tempestade Kristin e dos fenómenos meteorológicos que se lhe seguiram.

“Apesar da declaração e posterior prorrogação da situação de calamidade, bem como da criação de um regime temporário de isenção de portagens através do Decreto-Lei n.º 40-B/2026, a verdade é que as condições de mobilidade na região continuam longe da normalidade”, argumenta a comunidade em comunicado enviado às redações.

“As vias alternativas às autoestradas abrangidas pela isenção, nomeadamente a EN1/IC2 e a EN242, permanecem fortemente condicionadas, estando em curso intervenções de estabilização de taludes, reposição de pavimentos e limpeza de resíduos florestais”, acrescenta.

“Neste contexto, a reposição das portagens já no próximo dia 15 de fevereiro representaria um encargo acrescido para famílias e empresas que continuam a enfrentar sérias dificuldades, numa fase em que a prioridade deve ser a recuperação económica e social da região”, argumenta.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, em representação dos seus dez municípios, entende, por isso, que a isenção deve manter-se, pelo menos, “até que estejam reunidas condições mínimas de circulação nas vias alternativas, garantindo assim uma solução justa e adequada à realidade vivida no território”.
Momento-Chave
Lusa /

Marinha Grande queixa-se de ter quase 20% do território sem eletricidade

Cerca de 4.400 clientes do município da Marinha Grande, correspondente a 19% do concelho, estavam sexta-feira à noite sem eletricidade, divulgou hoje a Câmara Municipal do distrito de Leiria.

"A recuperação da rede elétrica tem sido uma preocupação prioritária", salientou a autarquia, em comunicado, já depois de na sexta-feira ter sido aprovada uma nota de repúdio na Assembleia Municipal contra a demora na reposição da energia.

De acordo com a nota, dos 334 postos de transformação existentes no concelho 20 permanecem sem abastecimento de energia, enquanto 22 geradores ligados pela E-Redes estão a funcionar.

A E-REDES informou hoje que na zona mais crítica, às 08:00, cerca de 19.000 clientes estavam sem energia e que no total do território continental o número ascendia a 31.000 clientes.

No balanço aos estragos da depressão Kristin, a Câmara da Marinha Grande estimou hoje que 95% do tecido empresarial do concelho foi afetado, além de danos em todo o tecido associativo do concelho e nos equipamentos desportivos e culturais.

Também contabilizou já 2.100 pedidos registados no balcão de apoio instalado pelo município.

As escolas do concelho foram sendo reabertas de forma faseada, após avaliações técnicas e intervenções de segurança realizadas nos últimos dias, mas dos 30 estabelecimentos de ensino.

No terreno, segundo a Câmara Municipal, andam 52 militares do Exército, 60 elementos da Marinha Portuguesa, 10 militares da Força Aérea, 190 agentes da PSP mobilizados na região, 22 elementos da GNR, além das equipas municipais e numerosos voluntários locais.

O município já recebeu cerca de 1.000 referenciações sociais, atualmente em acompanhamento pelos serviços municipais, sendo que as situações de maior fragilidade emocional estão a ser encaminhadas para o Projeto Manicómio, que garante resposta psicológica especializada.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A décima sexta vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu a 10 de fevereiro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Momento-Chave
RTP /

Marcelo propõe criação de fundo de calamidade

De visita a Alcácer do Sal, Marcelo Rebelo de Sousa propôs a criação de um fundo de calamidade, como existe, por exemplo, em Espanha e França.

“Se há calamidades a sério, cada vez mais graves e frequentes, talvez seja boa ideia que exista um fundo que preveja estas calamidades”, disse o presidente da República em declarações aos jornalistas.

“Novas situações obrigam a novas soluções”, asseverou.
Mariana Soares Ferreira - RTP /

Sem luz há mais 15 dias. Idoso depende de fio improvisado para ligar máquina de oxigénio

No Sobral, a poucos minutos de Leiria, numa aldeia onde a vida costuma correr tranquila, a tempestade já passou, mas Guilhermino, de 80 anos, vive sem luz há mais de 15 dias e todas as noites, um fio improvisado de eletricidade garante-lhe o essencial: respirar.

Foto: João Marques - RTP

A luz ainda não foi reposta em muitas aldeias de Leiria desde a passagem da depressão Kristin. Há mais de 15 dias que Guilhermino não tem luz em casa apesar de toda a rua já ter energia.



Depois de uma infeção pulmonar, passou a sofrer de apneia do sono e precisa de dormir com uma máscara de oxigénio ligada a uma máquina elétrica.
“Todos os dias durmo com isto, sou obrigado a dormir com isto”, diz, apontando para a máscara de oxigénio que todas as noites o ajuda a respirar.
Durante duas semanas, Guilhermino não conseguiu usar o equipamento. A alternativa foram botijas de oxigénio fornecidas pelo hospital, duas de 20 litros e uma de 30 que funcionam manualmente e que duram cinco dias.

Os vizinhos já recuperaram o fornecimento elétrico, mas na casa de Guilhermino, o contador “não mexe”, não regista consumo. Segundo os técnicos, a avaria não estará na habitação, mas num poste da rua. 
“Já disse que tenho o meu marido doente, mas eles nada”, lamenta a esposa.
Um fio pela janela
A solução chegou apenas esta quarta-feira quando o filho conseguiu eletricidade. Da casa ao lado, puxou um fio elétrico pela janela que atravessa o quintal, e alimenta a máquina de oxigénio através de uma janela da casa de banho.

O cabo entra pela janela, passa por baixo de um tapete, “que é para o meu marido não cair” e segue até ao quarto.
Oxigénio manual
Em casa, o casal tem um aparelho que mede os níveis de oxigénio no sangue. Só em caso de valores abaixo do recomendado é que Guilhermino terá de ser encaminhado para a urgência. 

O hospital tem mantido contacto regular com a família e chegou a questionar se seria necessário internamento.

Até agora, Guilhermino tem permanecido em casa, recorrendo ao oxigénio manual.

Desde a noite da tempestade, a esposa de Guilhermino contatou os serviços de avarias e a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, mas ainda não há previsão para a reposição da energia.

“Eles dizem ‘Está bem, já sabemos’. Já telefonei à Junta de Freguesia, dizem para telefonarmos para as avarias. Já telefonei duas vezes e eles não vieram.” contou a esposa.

Numa rua onde as luzes já voltaram a acender, há ainda uma casa às escuras. 
RTP /

Deslizamento de terras na zona da Granja provoca corte da EN 115-5, sentido Vialonga - Santa Iria de Azóia

Um deslizamento de terras na zona da Granja provocou o corte da via direita da Estrada Nacional 115-5, sentido Vialonga - Santa Iria de Azóia, avisa a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

O encerramento da via foi realizado pela Infraestruturas de Portugal e estão neste momento a ser feitas vistorias

O eixo rodoviário também passa pelo concelho de Loures, que diz estar a "acompanhar de perto os trabalhos e a evolução da situação".
RTP /

Campanha de solidariedade Reerguer Leiria já disponibilizou gratuitamente 300 mil telhas

Em declarações à agência Lusa, o vereador Carlos Palheira disse que, em lonas e magas plásticas para cobertura dos telhados destruídos, o município cedeu gratuitamente material a 35 mil pessoas, num total superior a 1,5 milhão de metros quadrados.

Relativamente à entrega de telhas, o autarca indicou que já foram disponibilizadas mais de 300 mil a 6.000 contribuintes, acrescido de outros materiais como cimento, cordas e espumas de poliuretano.

A campanha de solidariedade Reerguer Leiria para acudir aos lesados da depressão Kristin já permitiu ajudar 8.677 famílias com alimentos e artigos de higiene e disponibilizar gratuitamente 300 mil telhas.
RTP /

Prejuízos no Douro. Agricultores pedem apoio do Governo na região

O Douro também sofreu com o excesso de chuva dos últimos dias. Com socalcos destruídos, vinhas arrancadas e acessos cortados, há milhares de euros em estragos. Os viticultores pedem apoio ao Governo.

RTP /

Em Leiria, há milhares de pessoas sem luz há 18 dias

Em Leiria, milhares de pessoas continuam sem eletricidade. Os prejuízos no concelho podem chegar às centenas de milhões de euros.

Momento-Chave
RTP /

Estrutura de missão continua a receber pedidos de ajuda

Já foram apresentadas 34 mil candidaturas ao apoio de 10 mil euros para a reconstrução de casas nas regiões Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

Foram ainda acionadas 66 mil apólices de seguros.

A Estrutura de Missão para a Recuperação de Zonas Afetadas diz que o perímetro do dano está sempre a aumentar na região de Leiria.
RTP /

Freguesia de Ereira isolada há mais de uma semana

A Marinha, bombeiros e Exército continuam a garantir o abastecimento da aldeia e o transporte das populações.

Momento-Chave
RTP /

Mau tempo. Europeu de Velocidade de Canoagem pode estar em risco

O Campeonato, decisivo para a qualificação olímpica, está marcado para junho em Montemor-o-Velho, mas a infraestrutura ficou submersa.

RTP /

Cheias em Coimbra. Nível do rio baixou mas ainda há zonas alagadas

O alerta mantém-se em Coimbra, mas está afastado o risco de cheia centenária.

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Depois de semanas de chuva, o mau tempo dá uma trégua. O caudal da Barragem da Aguieira estabilizou.

O pior já terá passado, mas a população não pode ainda regressar a casa.
Momento-Chave
RTP /

Proteção Civil fala em desagravamento tempo, mas chuva regressa domingo

As previsões meteorológicas para este sábado são de "períodos de chuva ou aguaceiros geralmente fracos" e com agravamento para domingo nas zonas do Minho e Douro Litoral, "mas nada de muito significativo".

De acordo com o comandante Nacional da Proteção Civil, preveem-se episódios de vento "por vezes forte" no litoral, mas numa condição meteorológica "perfeitamente normal".

Este cenário meteorológico terá, segundo Mário Silvestre, um "impacto positivo na questão hidrológica", nas barragens e no escoamentos da água dos rios. Espera-se, por isso, um "desagravamento a nível nacional".

Apesar de estarmos "numa fase de recuperação", continuam muitas "equipas no terreno".

"É preciso recuperar todas estas zonas. Continuaremos empenhados como temos estado até ao momento".

O caudal no Mondego não voltou a aumentar, segundo o responsável da Proteção Civil, mas a situação continua crítica na região de Coimbra. Também no Tejo, os caudais continuam elevados, mas espera-se uma "alívio" nas zonas ribeirinhas.

Há 12 planos distritais ativos, 122 planos municipais e 15 situações de alerta.

Registaram-se 18.589 ocorrências até agora, com mais de 66 mil operacionais e 25831 meios no terreno.

Mesmo com o melhoramento do tempo, os solos continuam muito saturados de água e ainda há risco de queda de árvores e de derrocadas ou deslizamento de terra.

Ainda há cerca de 19 mil clientes da E-Redes sem eletricidade.

Momento-Chave
RTP /

Montemor-o-Velho. Casal de idosos desaparecido desde sexta-feira

Um casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, está desaparecido desde sexta-feira e prosseguem buscas para os encontrar. A informação foi avançada à agência Lusa por uma fonte do Comando Territorial da GNR.

O alerta foi dado na sexta-feira à GNR, pelas 19h45. O casal de 68 e 65 anos reside em Verride. Na sexta-feira saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta dos familiares.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira, tendo sido suspensas pelas 22h00 e retomadas hoje de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com duas viaturas.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente, as buscas decorrem na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha da rainha, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.
RTP /

Caudais no Tejo mantêm-se altos mas com tendência a descer

O caudal do rio Tejo mantém-se com níveis elevados, mas com tendência a irem gradualmente descendo nas próximas horas, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O comandante sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo, no distrito de Santarém, David Lobato, afirmou que a noite passou sem sobressaltos e dentro do que era expectável, "com os caudais bastante altos, mas sem nenhuma situação de relevo" a registar.

"Agora de manhã, mantém-se assim, mantém-se na mesma com os 5.000 metros por segundo em Almourol (Vila Nova da Barquinha), sem expectativas de termos alguns picos ou alguns aumentos", reportou o comandante sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo.

David Lobato adiantou que as perspetivas da Proteção Civil apontam para que o Tejo "não volte a aumentar" o nível, porque as bacias e as barragens "estão agora a estabilizar" e "não estão a encher".

As zonas mais afetadas e que geram mais preocupação são a zona baixa de Constância, "que já está um bocadinho mais aliviada", e a zona baixa de Vila Nova da Barquinha, que também está "na mesma situação", identificou o comandante sub-regional.
RTP /

Figueiró dos Vinhos ainda muito limitado nas comunicações

O concelho de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, continua com "limitações severas" ao nível das comunicações, que são asseguradas apenas em 30 a 40% do território através da rede móvel.

O município foi bastante afetado pela depressão Kristin e existem ainda localidades sem energia elétrica, embora em 96% do território a eletricidade já tenha sido reposta.

"Os casos ainda não resolvidos, referem-se a zonas/locais pontuais dispersos onde a gravidade dos danos na rede de baixa tensão é extrema, exigindo intervenções técnicas complexas e, por isso, mais demoradas", explicou a autarquia, nas redes sociais.



Até ao final desta sexta-feira a autarquia tinha reportados danos em cerca de 1.230 edificações, entre habitações, empresas e edifícios públicos.

Já esta manhã, a Câmara de Figueiró dos Vinhos anunciou a abertura da piscina municipal na segunda-feira, nos horários habituais. A piscina continua também disponível para utilização dos balneários, assegurando banhos quentes a munícipes que precisem deste apoio por motivo de falta de energia elétrica. 
Momento-Chave
RTP /

CAP diz que "é obrigatório tratar todos os agricultores da mesma forma"

Luís Mira, secretário-geral da CAP, salienta que "há prejuízos" um pouco por todo o país e não só nos concelhos onde foi decretado o estado de calamidade. Realça que é necessário tratar todos os agricultores da mesma forma.

O responsável da Confederação dos Agricultores de Portugal considera também que "o que se passou no Mondego não é aceitável" e que há falta de manutenção nos diques. "Há que pedir responsabilidades", vincou.

"O Estado foi negligente, não cumpriu a sua função", apontou o secretário-geral da CAP.

Em relação aos estragos, houve estragos sobretudo nas estufas e os prejuízos "ainda estão a ser calculados", mas poderão chegar a "mil milhões de euros", entre destruição agrícola e florestal, passando pela destruição de infraestruturas de rega, de equipamentos ou arranque de árvores

Luís Mira salientou ainda que há ajudas da tempestade Martinho do ano passado "que ainda não foram pagas porque não há meios humanos para fazer as verificações".

Por fim, o responsável sublinhou a importância de criar um fundo de emergência ou calamidade para este tipo de situações.
RTP /

Situação em Montemor-o-Velho continua a preocupar

Em Montemor-o-Velho ainda há inundações e ruas alagadas. Preocupa também o estado do Centro de Alto Rendimento de Canoagem.

RTP /

Coimbra. Autarquia diz que o pior já passou

O pior cenário não se confirmou relativamente à possibilidade de uma cheia centenária, mas a cidade mantém-se em alerta.

Muitos dos negócios mantiveram as proteções durante a noite.
Momento-Chave
RTP /

Cerca de 20 mil pessoas continuam sem energia na região de Leiria

A estimativa do presidente do conselho intermunicipal da região, Jorge Vala, que é também autarca de Porto de Mós.

À margem de um encontro da comunidade intermunicipal da região de Leiria, Jorge Vala lamenta que não se tenham tirado lições do apagão e refere que está em risco a saúde mental das pessoas ainda a viver sem eletricidade.

Já passaram duas semanas e meia desde a passagem da depressão Kristin.
Momento-Chave
Inês Moreira Santos - RTP /

"Sentimos que houve um alívio no risco". Coimbra mantém cautela apesar de situação mais estável

A situação em Coimbra está "um pouco mais estável", mas a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil não exclui, para já, a possibilidade de uma evacuação da baixa da cidade. A margem esquerda do Mondego está parcialmente inundada há uma semana e a população do outro lado do rio está a prevenir-se para evitar o pior.

Foto: João Marques - RTP

Na quinta-feira temia-se uma "inundação centenária" em Coimbra. A margem direita do município ficou em alerta com o risco de ser inundada se o caudal do rio Mondego subisse com o agravamento do tempo. Apesar da chuva intensa da madrugada, a cidade acordou mais aliviada.

A Baixa de Coimbra, as ruas da conhecida "baixinha" e a Rua da Sofia estavam na lista das zonas em risco de inundação na última noite. A população evitou circular pelo centro histórico da cidade e os lojistas prepararam-se para eventual evacuação.


A gelataria Doppo, na Praça do Comércio, esteve aberta durante o dia de sexta-feira para os poucos clientes que por lá passaram nos intervalos da chuva. Mas à porta estava um pequeno muro de sacos de areia.

"Já estivemos mais preparados. Sentimos que houve um alívio no risco", contou à RTP o gerente. "Contamos que o risco de inundação da baixa já não exista. Ainda assim, vamos deixar as coisas preparadas para se houver água".

O estabelecimento tem dois pisos e, quando começou o mau tempo, Fernando Castelo Branco decidiu retirar máquinas e colocar sacos de areia e "umas placas" no piso inferior - "porque é na zona mais baixa da Baixa".

"Ontem retirei os equipamentos mais caros, porque o risco era muito, muito grande. Acreditei mesmo que houvesse inundação da Baixa", disse o lojista. "Os equipamento são tão caros que não podia assumir esse risco".

A gelataria está há quatro anos no centro da Baixa de Coimbra e até agora nunca tinha estado em risco de ser alagada, até porque não está mesmo junto ao rio.

"O que aconteceu este ano foi algo excecional", explicou Fernando Castelo-Branco, que reconheceu que "as alterações climáticas apontam" no sentido de que volte a "acontecer no futuro".

Apesar de se manter em "cautela", o gerente deste espaço comercial já não está tão assustado com a previsão da subida do Mondego até à zona central da cidade. "Ontem assustei-me mesmo", conta.Santa Clara alagada
O cenário é diferente quando saímos da Baixa de Coimbra e atravessamos a Ponte de Santa Clara. A zona ribeirinha da margem esquerda está parcialmente inundada: o Mondego extravasou desde o Parque da Canção até às traseiras do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.

O rio Mondego é conhecido pelo leito de cheias e nas últimas semanas tem tirado proveito dessa fama. São muitos os concelhos do baixo Mondego que estão a enfrentar as inundações e as ruas alagadas da margem esquerda da cidade espelham bem o aumento do caudal do rio.

O restaurante "Taberna de Portugal", junto ao Portugal dos Pequenitos, está encerrado há uma semana e sem eletricidade. A rua está completamente inundada, sendo impossível circular ou entrar no restaurante.

A água ainda não entrou no interior do estabelecimento, mas com os frigoríficos desligados, grande parte da comida já se estragou.

"Nós não conseguimos trabalhar. Todos os nossos produtos que estavam em frigorífico estragaram-se", lamentou Adriana Fernandes.

Segundo a funcionária deste restaurante conimbricense, "a situação é preocupante" e a maioria das casas e serviços foram já evacuados.

"Todos os dias ficamos aqui até às quatro ou cinco da manhã a ver se a água não sobe. E depois estamos de volta às nove da manhã para ver a situação, porque é bastante preocupante com o rio e as habitações".

É habitual esta rua ficar com "um bocadinho de água", mas nunca "nada tão crítico como agora".

"Já há mais de 20 anos que não acontece assim nada tão crítico", disse ainda Adriana. "A nossa preocupação é não deixar entrar água no restaurante e depois disso restabelecer a normalidade".
Sair de barco e entrar de galochas
Umas ruas mais abaixo, nas traseiras do Mosteiro de Santa Clara, há uns quantos prédios com caves e garagens quase submersas. E em frente habitações térreas completamente inundadas.

De galochas, Ana Paula Pedro mostrou à RTP a casa dos pais completamente alagada.

"A casa está num estado lastimoso, está tudo alagado", disse, quando tentava "ir à cozinha" mas com dificuldade porque "as botas já não permitem com a altura da água".

A habitação onde também viveu, quando era criança, tem ainda primeiro e segundo andar, a que os pais de Ana Paula estão limitados há três dias. Os eletrodomésticos, o sofá e os móveis do rés do chão estão "debaixo de água".

"Está tudo destruído", lamentou. "Desde que me lembro, sempre houve cheias. Mas não com esta dimensão".

Antigamente, recordou, o pai "tinha de sair do primeiro andar de barco", quando havia cheias do Mondego. Mas essas eram "histórias muito antigas".

Na porta da casa vêem sacos de areia e uma mangueira a drenar a água do interior da casa para a rua.

"Isto está melhor do que ontem", assegurou, não deixando de admitir "que é uma tristeza" ver os danos.

"O que vale é que tem o primeiro e o segundo andar e resolvemos a situação".

Previa-se que a situação fosse pior na cidade, que o nível do rio aumentasse mais nas últimas horas, o que não aconteceu e levou à decisão de evitar as evacuações de algumas casas, como neste caso. 

Não houve para já uma "inundação centenária", mas a população de Coimbra vai continuar em alerta enquanto o tempo não melhora e o Mondego não regressa ao leito habitual.
RTP /

Coimbra em alerta. Escolas e universidade estiveram fechadas

O comércio da baixa de Coimbra preparou-se na noite passada para a possibilidade de inundações históricas

A maior parte fechou depois de ter retirado os principais bens dos pisos térreos. Também as escolas e a universidade não abriram por precaução
RTP /

Montenegro e Marcelo voltaram a Coimbra

O primeiro-ministro pediu às câmaras municipais rapidez nas vistorias para que os apoios cheguem a quem precisa recuperar as casas.

O presidente da República elogiou a atuação de Ana Abrunhosa nas cheias que ameaçaram a cidade.
RTP /

Ameaça de "cheia centenária". Coimbra e arredores passaram o dia a preparar-se

O pior das consequências das cheias parece já ter passado. As descargas controladas na Barragem da Aguieira ajudaram a reduzir o impacto de uma inundação excecional na zona baixa de Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure.

Esteve perto do limite de segurança, mas não chegou a atingir a quota máxima.

Agora é aguardar para perceber o impacto do acumular das chuvas que ainda terá efeito retardado em algumas regiões.
