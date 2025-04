Debates televisivos para as legislativas arrancam hoje

O debate entre o primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, e Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, está marcado para as 21h00 e o confronto de André Ventura com Inês Sousa Real para uma hora mais tarde, às 22h00.



Este será o primeiro de uma série de 27 frente-a-frente entre as forças políticas com representação parlamentar que terminará dentro de três semanas, em 28 de abril, com o derradeiro debate entre Luís Montenegro e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que vai durar 75 minutos e é transmitido pelos três canais generalistas, RTP, SIC e TVI.



A organização dos debates televisivos ficou marcada pela polémica à volta da posição da coligação PSD/CDS-PP de que o primeiro-ministro Luís Montenegro não participará nos frente-a-frente com BE, Livre e PAN, sendo a AD representada pelo presidente dos democratas-cristãos, Nuno Melo, partido que elegeu dois deputados integrado na coligação pré-eleitoral.



O Livre apresentou queixa na Comissão Nacional de Eleições e na Entidade Reguladora para a Comunicação Social contra PSD, RTP, SIC e TVI sobre o modelo de debates televisivos, por considerar que viola o princípio da igualdade.



Já o BE informou as direções das televisões que se fará representar no debate com o presidente do CDS-PP, em 16 de abril na RTP1, por "um dos cabeças de lista", reiterando a disponibilidade da coordenadora Mariana Mortágua para debater com Luís Montenegro.



No sábado, o partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) interpôs uma providência cautelar junto do Tribunal Cível de Lisboa a exigir a sua inclusão nos debates televisivos da campanha para as legislativas, considerando que não existe igualdade de tratamento.



Em 2024, o debate com mais audiência foi o frente-a-frente entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, transmitido em direto nos três canais generalistas e nos canais de informação (RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal), “visto por mais de 2,6 milhões de portugueses, a que correspondeu um 'share' total de 55,8%", segundo a análise da Universal McCann (UM), agência de meios do grupo Mediabrands.