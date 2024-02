Debates. Vice-presidente do PSD Inês Palma Ramalho "surpreendida" com reação das televisões

Em declarações na Antena 1, no programa Entre Políticos, a social-democrata afirma que as "negociações" entre as televisões e a coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM já tinham como pressuposto que não seria o líder do PSD, Luís Montenegro, a representar a AD em todos os debates com as restantes forças partidárias e diz-se "surpreendida" com reação por parte dos canais televisivos.Em comunicado, RTP, SIC e TVI adiantam que a proposta de debates organizados pelas três televisões foi "sempre dirigida aos líderes partidários com assento parlamentar” e que foi no final de dezembro que a coligação informou os de que Nuno Melo seria um dos representantes.Mas, na mesma nota, as três televisões assinalam que o representante dos canais indicou que "isso poderia levar a reações de outros partidos que inviabilizariam o modelo, além de que para as televisões não existe paralelo com 2015, já que na altura o CDS-PP tinha uma bancada parlamentar e o seu líder era vice-primeiro-ministro".A situação de 2015, em que, durante dois dos debates, Paulo Portas representou a coligação Portugal à Frente, é também referida por Inês Palma Ramalho à Antena 1: "A ideia era fazer a mesma coisa [que em 2015]".

"Dava-nos jeito terem-nos dito isso [que estavam surpreendidos] em dezembro quando falámos com eles", acrescenta a vice-presidente dos sociais-democratas.