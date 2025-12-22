Decisão contra cartazes de Ventura. Associação aponta "momento relevante para defesa da dignidade"

A associação saudou a decisão do tribunal que condenou André Ventura a retirar os cartazes que visam a comunidade cigana: "Esta decisão representa um momento relevante para a defesa da dignidade, da igualdade e do Estado de direito democrático em Portugal".

O Tribunal Local Cível de Lisboa condenou André Ventura a retirar todos os cartazes da sua campanha presidencial que visam a comunidade cigana.

Ventura tem de 24 horas para o fazer, depois da decisão do tribunal após uma ação colocada por seis representantes da comunidade cigana.Segundo a sentença do Tribunal Local Cível de Lisboa, André Ventura foi condenado a "retirar, no prazo de 24 horas, todos os cartazes que colocou na via pública e nas diversas localidades do país com a menção "os ciganos têm de cumprir a lei - André Ventura presidenciais 2026".

Para a associação Techari, a decisão reconhece que a mensagem dos cartazes em causa é discriminatória e agrava o preconceito.

"Fez-se justiça. Esta decisão reafirma que Portugal é uma democracia assente no respeito por todos os cidadãos, sem exceções nem estigmatizações coletivas", elogia o presidente da associação no comunicado, que foi enviado às redações.

Citado no mesmo comunicado, José Fernandes sublinha que a comunidade cigana "não pode continuar a ser usada como alvo de generalizações que alimentam o preconceito e a exclusão" e defende que é pelo combate à discriminação que a democracia se fortalece.

c/ Lusa