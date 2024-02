"Declarações caluniosas". Sindicato apresenta queixa-crime contra MAI e Costa

(em atualização)



O advogado do sindicato, Alexandre Zagalo esclareceu esta quinta-feira que a estrutura sindical vai avançar com a ação judicial contra várias pessoas, incluindo comentadores, o ministro da Administração Interna e o próprio primeiro-ministro. O advogado do sindicato, Alexandre Zagalo esclareceu esta quinta-feira que a estrutura sindical vai avançar com a ação judicial contra várias pessoas, incluindo comentadores, o ministro da Administração Interna e o próprio primeiro-ministro.

Questionado sobre o fundamento desta queixa-crime, o advogado diz que há "falsidade de ameaça" e que o sindicato e o seu presidente pretendem defender a sua honra nos tribunais.







Em causa está a interpretação que fizeram das declarações do presidente do Sinapol, Armando Ferreira, e a associação do sindicato a movimentos extremistas.



Ministro "atirou a primeira pedra"





O advogado salientou, em conferência de imprensa, que o sindicato e o presidente ""têm sido apedrejados na praça pública" e foi o ministro da Administração Interna quem "atirou a primeira pedra".



Ao interpretar as palavras do presidente do Sinapol não como polícia, mas como presidente do sindicato, está a colocar em causa o "direito constitucional do livre exercício da atividade sindical".



Em entrevista à SIC Notícias, o presidente do sindicato tinha alertado que as eleições legislativas poderiam estar em risco, uma vez que são os polícias que transportam as urnas de voto.