Decreto que visa despenalizar a eutanásia volta ao parlamento

O diploma estabelece que a morte medicamente assistida só poderá ocorrer através de eutanásia se o suicídio assistido for impossível por incapacidade física do doente.O decreto foi vetado em 19 de abril, mas os partidos proponentes anunciaram logo na altura a intenção de o confirmar sem alterações. Para isso, bastam metade mais um dos 230 deputados, ou seja, 116.Este é o quarto diploma do parlamento que visa despenalizar a morte medicamente assistida, alterando o Código Penal. O tema já foi alvo de dois vetos políticos do chefe de Estado e dois vetos na sequência de inconstitucionalidades decretadas pelo Tribunal Constitucional.Sobre esta última versão, Marcelo Rebelo de Sousa afastou dúvidas de constitucionalidade, declarando que o vetou por "um problema de precisão", e considerou que, a ser confirmado, "não tem drama".