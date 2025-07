Defesa diz que transporte de doente demorou duas horas, INEM fala em "decisão médica conjunta"

Em resposta à RTP, o INEM adianta esta segunda-feira que "o transporte por via aérea do utente foi uma decisão médica conjunta, entre a médica do Hospital da Covilhã, o médico do INEM e médica da Força Área Portuguesa". Já o Ministério da Defesa refere, em comunicado, que o transporte do doente ocorreu em apenas duas horas.