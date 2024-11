A administração confirma, em resposta à RTP, que o pedido de rescisão tem efeito no próximo mês e que já está em curso o processo para substituir o diretor. Uma fonte do hospital revela que o médico estaria em descordo com a organização da unidade onde trabalha há 20 anos. Na carta de demissão, a que a RTP teve acesso, João Carlos Furtado explica que a decisão é tomada depois de uma reflexão profunda.