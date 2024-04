Demitiu-se o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde

Na base da demissão de Fernando Araújo estará a exigência de um relatório de atividade pedido pela tutela. O diretor executivo terá tido conhecimento do pedido por email na mesma altura em que era divulgado à comunicação social. Fernando Araújo descreveu a decisão de se demitir como "difícil", mas disse que o seu afastamento permitirá à nova ministra executar as medidas necessárias sem que possa ser considerado um obstáculo. A ministra afirmou-se surpreendida com a demissão.