"Demoro 30 minutos" em vez de dois. Passageiros sem comboios em Torres Vedras andam às voltas

“Demorava dois minutos para o trabalho. Agora demoro quase meia hora para chegar ao trabalho”, refere Maria de Lurdes, uma utente que até às intempéries usava o comboio para organizar a sua vida diária e que agora tem de ir por outros caminhos bem mais demorados de autocarro, entre Torres Vedras e Outeiro.





Uma nova rotina que apanhou Giulia Lima desprevenida. A realizar um curso de Teatro nas Caldas da Rainha, chegou à estação de comboio e foi surpreendida pela notícia de que a Linha do Oeste estava interrompida, sem previsão de voltar a funcionar nos próximos meses e não tinha sequer transporte alternativo.





Ainda o mau tempo não tinha terminado e o ministro das Infraestruturas Miguel Pinto Luz anunciava, no dia 2 de fevereiro, que “a Linha do Oeste vai estar no mínimo nove meses parada para toda a sua reconstrução”.





Tempo em que automóveis e autocarros passam a ser a alternativa. Os utentes colocam a tónica em serviços de facto alternativos. O grupo Barraqueiro diz que está disponível para colocar mais autocarros em substituição de comboios.





Entrevistado pela Antena 1, Tiago Octício, diretor da Barraqueiro Oeste, afirma que havia um acordo com a CP que foi cancelado para ativar autocarros em casos de algumas supressões.





“Não estão a acontecer”, refere o responsável. “A própria CP na altura das intempéries cancelou-nos o serviço e deixamos de realizar esses pedidos”, acrescenta.

A Antena 1 contactou a CP – Comboios de Portugal, sobre a contratação de serviços alternativos, mas ainda obteve resposta.





Só na freguesia de Dois Portos há sete estradas condicionadas. A Estrada Nacional 374 nem sequer permite que o autocarro circule ali, devido ao abatimento da estrada. Telma Mota, presidente da Junta de Freguesia de Dois Portos, faz a radiografia ao estado das vias e lembra que se trata muitas vezes de deslizamentos "bastante complexos" e que podem "demorar anos" até serem reparados.