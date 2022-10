Denúncias de abusos na Igreja. Costa sai em defesa de Marcelo

Hoje, na reação às declarações e às críticas subsequentes, o primeiro-ministro manifestou a sua solidariedade perante o que considera ser uma "interpretação inaceitável" das suas palavras.





"Quero expressar a minha total solidariedade com o Presidente da República, mais concretamente, com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, pela interpretação inaceitável que tem sido feita das suas palavras", disse António Costa em declarações aos jornalistas a partir de Viseu, onde vai participar esta quarta-feira numa conferência da AICEP.







O chefe de Governo acrescentou ainda: "Eu conheço-o, todos nós conhecemos bem o Presidente da República, portanto, todos sabemos que para uma pessoa como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, um caso que fosse, só um caso de abuso sexual sobre crianças, seria absolutamente intolerável, como é para o conjunto da sociedade".







António Costa considerou que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa estão a ser interpretadas de forma "errada".







"Se há alguém que é intimamente conhecido de todos os portugueses depois de anos de exposição pública, como comentador, como presidente da República, é o professor Marcelo Rebelo de Sousa", sublinhou.







O primeiro-ministro destaca que esta é uma matéria "que afeta gravemente a consciência social".







"A violação dos direitos das crianças não tem a ver com a quantidade. Pode ser um, podem ser dois mil, cada um é um caso de gravidade imensa em si próprio. Seguramente o presidente da República não o quis desvalorizar", acrescentou.





António Costa recorreu às explicações de Marcelo Rebelo de Sousa, considerando que o Presidente da República apenas expressou admiração por não haver mais casos de abusos sexuais na Igreja.







Salientou que por vezes, na vida política, não se recorre "à melhor expressão" ou surgem interpretações erradas sobre o que é dito.







O primeiro-ministro disse estar solidário "mais do que com o presidente da República, com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque se trata de algo que tem a ver com a consciência pessoal de cada um, com a formação de cada um".