Denúncias de abusos na Igreja. Marcelo defende investigações "com toda a transparência"

Foto: Nuno André Ferreira - Lusa

O presidente da República considera que as denúncias de abusos sexuais na Igreja Católica devem ser investigadas ate ao fim, com transparência e sem pressões. Marcelo Rebelo de Sousa reagiu ao caso, reportado pela RTP, de um padre que foi afastado por denunciar abusos.

"A posição correta é, havendo denúncia e havendo de facto investigações, as investigações devem ser feitas de acordo com as regras do Estado de Direito, com toda a transparência e toda a clareza e sem que isso envolva nenhum tipo de pressão ou de coação sobre ninguém", sustentou Marcelo, questionado pelos jornalistas à margem de uma deslocação à Feira de São Mateus, em Viseu.



"É assim que na justiça deve ser e a justiça é universal", completou o chefe de Estado.



Esta sexta-feira, o presidente da República recebe a comissão independente que está a coligir casos de alegados abusos sexuais na Igreja Católica.