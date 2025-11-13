Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal

Portugal está em alerta por causa do mau tempo. Esta quinta-feira, são 16 os distritos de Portugal Continental sob aviso laranja. Os distritos de Bragança e Vila Real são únicos debaixo de aviso amarelo, devido à chuva.

O Instituto Português do Mar e da Armosfera espera chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada e granizo.

Há também avisos por causa do vento: nas terras altas, nas regiões centro e sul do país, as rajadas podem mesmo atingir os 110 quilómetros por hora.A equipa de reportagem da RTP mostrou já parte destes danos no

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil fez transitar o dispositivo de nível 1 para nível 2 a partir das 14h00 de quarta-feira.

No último dia, durante o qual o vento derrubou parte do telhado da Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, a Proteção Civil manteve 897 operacionais no terreno, apoiados por 359 veículos. Este dispositivo deve ser reforçado esta quinta-feira.Recorde-se que a ANEPC apelou à população, na passada terça-feira, para que adotasse medidas preventivas face à previsão de chuva, vento e agitação marítima para esta semana.Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão sob avisos meteorológicos, em períodos distintos, até sexta-feira.

c/ Lusa

