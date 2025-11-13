pulse-iconDireto

Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal

Portugal está em alerta por causa do mau tempo. São 16 os distritos do território continental sob aviso laranja. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quinta-feira chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada e granizo. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação.

300 ocorrências nas últimas horas

Portugal está em alerta por causa do mau tempo. Esta quinta-feira, são 16 os distritos de Portugal Continental sob aviso laranja. Os distritos de Bragança e Vila Real são únicos debaixo de aviso amarelo, devido à chuva.O Instituto Português do Mar e da Armosfera espera chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada e granizo.

Há também avisos por causa do vento: nas terras altas, nas regiões centro e sul do país, as rajadas podem mesmo atingir os 110 quilómetros por hora.
A depressão Cláudia está a fazer estragos e, nas últimas horas, houve registo de pelo menos 300 ocorrências - a maioria está relacionada com inundações ou quedas de árvores e de estruturas.

A equipa de reportagem da RTP mostrou já parte destes danos no Bom Dia Portugal.
Ao início da manhã, as regiões mais afetadas eram as Lisboa, Coimbra e Porto.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil fez transitar o dispositivo de nível 1 para nível 2 a partir das 14h00 de quarta-feira.

No último dia, durante o qual o vento derrubou parte do telhado da Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, a Proteção Civil manteve 897 operacionais no terreno, apoiados por 359 veículos. Este dispositivo deve ser reforçado esta quinta-feira.

Recorde-se que a ANEPC apelou à população, na passada terça-feira, para que adotasse medidas preventivas face à previsão de chuva, vento e agitação marítima para esta semana.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão sob avisos meteorológicos, em períodos distintos, até sexta-feira.

c/ Lusa

Tempestade Cláudia provoca centenas de ocorrências

