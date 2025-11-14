Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal





A circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa, que esteve cortada entre a Covilhã e o Tortosendo, na sequência de um descarrilamento ocorrido na quinta-feira, foi retomada às 6h40, confirma a CP. Na quinta-feira, igualmente na Linha da Beira Baixa, esteve suspensa a circulação no troço entre Abrantes e Alferrarede, distrito de Santarém, a partir das 12h00, "devido à queda de um posto de iluminação para a via". O serviço acabou por ser reposto durante a tarde. A Linha da Beira Baixa faz a ligação ferroviária entre as estações do Entroncamento e da Guarda.





Na Linha do Alentejo, que liga o Barreiro a Beja, a circulação esteve condicionada entre Poceirão e Pinhal Novo, após o abatimento de parte da via.A Linha do Norte, que faz a ligação entre Lisboa e Porto, esteve sob constrangimentos entre o Entroncamento e Santarém, sem que a circulação em ambos os sentidos tenha ficado comprometida. Já a Linha do Oeste esteve cortada entre Louriçal e Amieira devido a um deslizamento de terras. c/ Lusa