Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal

A Proteção Civil lançou uma operação de resgate de um homem de 72 anos que afirma ter ficado dentro do carro no meio de uma ribeira, na região do Fundão. O cidadão está contactável, mas não consegue dizer a localização onde está.
De acordo com o comando da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, citado pela agência Lusa, entre as 0h00 de quinta-feira e as 7h00 desta sexta-feira, houve registo de 2.212 ocorrências, sobretudo quedas de árvores, inundações e limpeza de vias. As inundações perfazem 59 por cento do total.Foram mobilizados 7.018 operacionais e 2.622 meios terrestres, com particular incidência nas áreas metropolitanas de Lisboa e Setúbal, no Algarve e no distrito de Leiria - também em Coimbra e Santarém, mas com menor expressão.
Pouco antes das 9h00, os distritos Setúbal e Faro continuavam debaixo de aviso laranja de chuva, o segundo mais grave da escala, na sequência de uma noite, ainda assim, mais calma do que a anterior.
Beja ficará igualmente sob aviso laranja no sábado, devido à chuva, entre as 9h00 e as 15h00. Espera-se ainda "ondas de oeste/sudoeste com quatro a 4,5 metros até às 21h00" na Costa Vicentina. Há uma previsão semelhante para as costas do Algarve, da península de Setúbal e da grande Lisboa.
Para a totalidade do território continental mantém-se o nível de aviso amarelo devido a "aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada".
O estabelecimento de ensino está esta sexta-feira sem alunos devido a reuniões intercalares, como constatou a equipa de reportagem no local.
Ainda no distrito de Setúbal, em concreto na Amora e no Seixal, 22 pessoas tiveram de ser deslocadas por causa do mau tempo, segundo apurou a RTP junto da Proteção Civil.
A circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa, que esteve cortada entre a Covilhã e o Tortosendo, na sequência de um descarrilamento ocorrido na quinta-feira, foi retomada às 6h40, confirma a CP.
Na quinta-feira, igualmente na Linha da Beira Baixa, esteve suspensa a circulação no troço entre Abrantes e Alferrarede, distrito de Santarém, a partir das 12h00, "devido à queda de um posto de iluminação para a via". O serviço acabou por ser reposto durante a tarde.A Linha da Beira Baixa faz a ligação ferroviária entre as estações do Entroncamento e da Guarda.
Na Linha do Alentejo, que liga o Barreiro a Beja, a circulação esteve condicionada entre Poceirão e Pinhal Novo, após o abatimento de parte da via.
A Linha do Norte, que faz a ligação entre Lisboa e Porto, esteve sob constrangimentos entre o Entroncamento e Santarém, sem que a circulação em ambos os sentidos tenha ficado comprometida. Já a Linha do Oeste esteve cortada entre Louriçal e Amieira devido a um deslizamento de terras.
Seis escolas estiveram fechadas na quinta-feira e, esta manhã, face às previsões da meteorologia, perdurava a incerteza, como testemunhou a equipa de reportagem da RTP no local.
Pouco depois das 8h00, ainda havia estradas fechadas no concelho da Moita.
Durante a manhã, os distritos de Setúbal e Faro estão sob aviso laranja, como explicou à Antena 1 a meteorologista Patrícia Marques.
No sábado, o estado do tempo volta a agravar-se.
A partir de segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ainda uma descida da temperatura em todo o território continental.
Ao início da manhã desta sexta-feira, os distritos de Faro e Setúbal estavam sob aviso laranja, o segundo mais grave, por causa da chuva. Em Faro, este aviso deve manter-se até às 12h00 e, em Setúbal, até às 9h00.
Já no sábado o aviso laranja vai vigorar em Faro, Setúbal e Beja, entre as 9h00 e as 15h00, devido a "precipitação persistente e por vezes forte e acompanhada de trovoada".
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda 15 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo, o menos grave. A Madeira encontra-se igualmente sob aviso amarelo, neste caso devido à chuva e à agitação marítima.O temporal provocou na quinta-feira morte de um casal de idosos em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, um dos mais afetados pelo mau tempo.
Na última noite, a Autoridades Nacional de Emergência e Proteção Civil havia registado mais de duas mil ocorrências relacionadas com os efeitos do mau tempo - 2.106 até às 21h00.
A maioria das situações decorre de inundações e quedas de árvores. As regiões mais afetadas foram Lisboa e Vale do Tejo e o Centro.
A Proteção Civil alertava ontem para o caráter imprevisível da depressão Cláudia. O temporal deixou também três pessoasl desalojadas: duas em Abrantes e uma em Pombal.
No caso de Pombal, a vítima tem 72 anos e mora na Aldeia dos Redondos. O telhado colapsoue a própria casa está em risco de derrocada. O homem foi realojado em casa de um familiar.
De resto, o impacto da depressão Cláudia deixou centros de saúde sem luz, derrubou muros de campos de futebol, deitou abaixo árvores e estruturas nos distritos de Lisboa e Setubal.
O mau tempo provocou ainda problemas nas linhas de comboios.
Na Beira Baixa, entre a Covilhã e Tordosendo, um comboio sem passageiros descarrilou. Na mesma linha, no distrito de Santarém, a circulação ficou suspensa durante quatro horas, entre Abrantes e Alferrarede, devido à queda de um poste de iluminação.
A Linha do Oeste esteve cortada entre o Louriçal e a Amieira por causa de um deslizamento de terras e as linhas do Norte e do Alentejo estiveram condicionadas.
Momento-Chave
Fundão
Homem ficou preso dentro do carro em ribeira
Momento-Chave
Proteção Civil
2.212 ocorrências até às 7h00
Montijo
Escola Secundária Poeta Joaquim Serra reaberta mas sem aulas
Momento-Chave
Linha da Beira Baixa
Circulação de comboios reposta
Escolas da Moita
"Ainda não há certezas de como vai ser esta sexta-feira"
Momento-Chave
Meteorologia
Depressão Cláudia ainda deve trazer muita chuva esta sexta-feira
Momento-Chave
Ponto de situação
Depressão Cláudia ainda paira sobre Portugal continental
