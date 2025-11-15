Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal

De acordo com a informação disponível na página da Marinha, na zona norte do país encontram-se encerradas as barras de Caminha, Douro, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

As barras de Aveiro e Figueira da Foz estão condicionadas: a primeira está fechada a embarcações de comprimento inferior a 15 metros, enquanto a segunda só permite o acesso a barcos com mais de 11 metros.

Na zona centro, está fechada a barra do Portinho da Ericeira, e na zona sul estão encerradas as barras de Albufeira, Alvor, Vila Real de Santo António e Tavira, ao passo que a de Portimão está condicionada a embarcações com menos de 15 metros.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na costa ocidental são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, podendo chegar aos cinco metros a sul do Cabo Espichel.

Na costa sul, são esperadas ondas até aos 3,5 metros de altura.

Além da agitação marítima, o IPMA prevê para hoje chuva forte, acompanhada de trovoadas e vento forte com rajadas.