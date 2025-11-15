Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal

Onze barras marítimas fechadas a toda a navegação
De acordo com a informação disponível na página da Marinha, na zona norte do país encontram-se encerradas as barras de Caminha, Douro, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim e Vila do Conde.
As barras de Aveiro e Figueira da Foz estão condicionadas: a primeira está fechada a embarcações de comprimento inferior a 15 metros, enquanto a segunda só permite o acesso a barcos com mais de 11 metros.
Na zona centro, está fechada a barra do Portinho da Ericeira, e na zona sul estão encerradas as barras de Albufeira, Alvor, Vila Real de Santo António e Tavira, ao passo que a de Portimão está condicionada a embarcações com menos de 15 metros.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na costa ocidental são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, podendo chegar aos cinco metros a sul do Cabo Espichel.
Na costa sul, são esperadas ondas até aos 3,5 metros de altura.
Além da agitação marítima, o IPMA prevê para hoje chuva forte, acompanhada de trovoadas e vento forte com rajadas.
Faro com chuva intensa
Quatro distritos sob aviso laranja devido a chuva forte e trovoadas
Faro, Setúbal e Beja continuam hoje sob aviso laranja, pelo menos até às 15h00, por chuva persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página de Internet.
O distrito de Braga encontra-se na mesma situação, embora o IPMA preveja que o mau tempo possa abrandar antes do início da tarde.
Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Portalegre, Santarém e Lisboa estão sob aviso amarelo, assim como a costa sul e regiões montanhosas da Ilha da Madeira, devido à previsão de chuva forte e trovoada.
O distrito de Évora encontra-se igualmente sob aviso amarelo, mas por causa do vento, que será forte, com rajadas que podem chegar aos 80 km por hora.
Toda a costa ocidental e sul do país se encontra também sob aviso amarelo, devido à agitação marítima.
O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Proteção Civil registou 198 ocorrências durante a madrugada
“Desde as 00h00 até às 07h00 da manhã deste dia temos um registo acumulado de 198 ocorrências, das quais 159 são ocorrências de inundação, 17 limpezas de via, oito quedas de estruturas, sete movimentos de massa e cinco quedas de árvores”, adiantou.
Foram empenhados neste período de tempo 149 meios terrestres com 411 operacionais, acrescentou o responsável.
A sub-região mais atingida foi a Área Metropolitana do Porto, com 97 ocorrências, seguida da região de Aveiro, com 50.
O mau tempo devido à depressão Cláudia deve começar a dar tréguas este sábado, prevendo-se uma melhoria das condições meteorológicas.
Portugal continental com mais de 2.800 ocorrências até às 22h00
Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu à Lusa, num balanço pelas 22h15, que das 2.806 ocorrências, 1.507 foram por inundações, 529 por quedas de árvore e 311 por limpezas de via.
A Península de Setúbal foi a sub-região mais afetada, com 597 destas ocorrências, seguida da Grande Lisboa (349) e Algarve (285).
De acordo com a mesma fonte, nas últimas horas diminuíram o número de ocorrências, registando-se 59 nas últimas três horas.
Num ponto da situação divulgado pelas 17h30, a ANEPC tinha registado, entre as 14h00 de quarta-feira e as 17h00 de hoje, 2.772 ocorrências associadas à passagem da depressão Cláudia, que já provocaram duas mortes e 32 pessoas deslocadas.