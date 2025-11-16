Depressão Cláudia começa a passar. Próxima semana será sem chuva

A madrugada deste domingo foi mais calma por todo o país, com menos efeitos da depressão Cláudia. A Proteção Civil registou 19 ocorrências no total durante esse período, número muito inferior às duas centenas de pedidos de ajuda da madrugada anterior.



Contactada esta manhã pela Antena 1, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil explicou que a chuva e o vento obrigaram sobretudo à limpeza de vias e à resposta a inundações.



A meteorologia avisa que este domingo ainda vai ficar marcado por aguaceiros fortes, principalmente no litoral norte e centro.



São esperadas trovoadas e fortes rajadas de vento.



O IPMA adiantou por sua vez à Antena 1 que o tempo começa a melhorar na segunda-feira e que a próxima semana diz adeus à chuva, mas vai trazer uma descida das temperaturas.



No sábado, uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas após um fenómeno de vento extremo em Albufeira, no Algarve, que deixou ainda um rasto de destruição. A vítima mortal foi uma idosa britânica de 85 anos.



A Proteção Civil contabilizou centenas de ocorrências, principalmente inundações, queda de árvores e de estruturas, a maioria na Área Metropolitana do Porto e na região do Algarve.



Entre as 00h00 e as 18h00 de sábado foram registadas 815 ocorrências. Mas, se recuarmos até quarta-feira, são quase quatro mil.