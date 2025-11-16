Depressão Cláudia: Hospital de Faro recebeu seis feridos, um em estado grave

O ferido grave é um idoso de 87 anos, internado na Unidade de Cuidados Intensivos da unidade de Faro da Unidade Local de Saúde (ULS) com politrauma, tendo ainda dado entrada duas outras vítimas classificadas como menos graves: uma mulher de 77 anos e um homem de 78.

Além destas, há ainda três vítimas sem indicação de gravidade, transferidas para o hospital do Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira: um homem de 59 anos e outras duas vítimas, cuja idade se desconhece, e que tiveram alta ao início da tarde de sábado.

Segundo a mesma fonte, as autoridades continuam a acompanhar a evolução clínica das vítimas que permanecem sob cuidados hospitalares.

O fenómeno meteorológico que atingiu Albufeira às 10:07 de sábado causou a morte a uma cidadã britânica de 85 anos e 28 feridos, de nacionalidade portuguesa, espanhola, francesa e britânica, divulgou a Proteção Civil.

O vento forte provocou danos significativos no Parque de Campismo de Albufeira e num empreendimento turístico, tendo sido também registados danos em estruturas e múltiplas quedas de árvores em Lagoa e Silves.