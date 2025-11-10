Depressão Claudia traz vento, chuva e agitação marítima até ao fim de semana

Num comunicado hoje divulgado, o IPMA diz que a depressão vai estender-se depois às restantes regiões do continente.



Os efeitos da depressão, inicialmente com a aproximação do sistema frontal associado, vão fazer-se sentir em Portugal continental, "a partir do final de dia 11 no Minho, estendendo-se gradualmente às restantes regiões do continente ao longo do dia 12, e nos dias seguintes, através da passagem de sucessivas linhas de instabilidade, pelo menos até ao fim de semana", avançou o IPMA.



"Assim, prevê-se ocorrência de períodos de chuva persistente e por vezes forte, em especial nos dias 12 e 13, acompanhada de trovoada. A partir da tarde de dia 13, a precipitação ocorrerá maioritariamente em regime de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada", lê-se na nota. Segundo o IPMA, "os maiores acumulados de precipitação deverão registar-se no litoral Norte e Centro e nas regiões montanhosas, podendo até domingo" superar "em alguns locais os 150 mm".



O vento irá intensificar-se do quadrante sul, a partir de terça-feira, "com rajadas até 70 km/h no Minho, que se irão estender ao restante litoral oeste no dia 12, e até 80 km/h nas terras altas".



"O pico de intensidade do vento prevê-se que seja atingido na quinta-feira", com rajadas que "poderão atingir valores da ordem de 90 km/h no litoral e da ordem de 120 km/h nas terras altas". Adicionalmente, preveem-se ondas de sudoeste com três a quatro metros, temporariamente com quatro a cinco metros na quinta-feira, "afetando partes da costa habitualmente mais abrigadas, como por exemplo a costa sul do Algarve ou da região da Arrábida", no distrito de Setúbal.



O IPMA referiu que, devido a esta situação, serão emitidos "avisos meteorológicos ao longo da semana, nomeadamente de precipitação, trovoada, rajada e agitação marítima", aconselhando-se para o acompanhamento das suas atualizações.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a depressão Claudia, com expressão em altitude, deverá inserir-se "numa vasta região depressionária complexa sobre o Atlântico Norte e que se prevê ficar quase estacionária até ao fim de semana".

