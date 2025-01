O mau tempo provocou inundações em garagens e estradas no norte do país. Os distritos do Porto e de Aveiro estão a ser os mais afetados pela chuva intensa e vento forte. Esta terça-feira, a Proteção Civil registou perto de 200 ocorrências entre a meia-noite e as 22h00.

No entanto, o maior pico de ocorrências aconteceu entre as 20h00 e as 22h00. A maioria está relacionada com pequenas inundações.



O agravamento do estado do tempo deverá manter-se até esta quarta-feira com chuva forte, trovoada e granizo por causa da depressão Garoe.