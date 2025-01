Depressão Ivo. Portugal continental com 757 ocorrências até às 22

A maioria das 757 ocorrências registadas em Portugal continental estão relacionadas com queda de árvores e de estruturas, referiu à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os distritos mais afetados foram os de Santarém, Lisboa e Setúbal, detalhou, apontando que nas últimas horas a situação ficou mais calma.

Entre as 20h00 e as 22h00 de hoje foram registadas 53 ocorrências, depois de um pico de ocorrências ao início da tarde.

A ANEPC referiu ainda que não tem registo de vítimas ou danos de maior.

A cidade de Lisboa registou entre as 00h00 e as 20h00 de hoje 55 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo queda de árvores.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa referiu à Lusa que uma ocorrência por queda de árvore ao final da tarde tinha causado danos em três viaturas.

Pelas 16h55, a queda de uma árvore provocou ferimentos leves numa mulher de 65 anos, atingida num membro inferior.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) previa a partir da madrugada de hoje precipitação forte no Norte e Centro e rajadas de vento entre os 80 a 100 quilómetros por hora no litoral oeste e terras altas e agitação marítima devido à passagem da depressão Ivo.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso vermelho desde as 18h00 de hoje até às 06h00 de quinta-feira, passando depois a laranja até às 15h00 de quinta-feira por causa da ondulação.

O IPMA prevê ondas de noroeste com sete a oito metros, podendo atingir 15 metros de altura máxima.

Por causa da previsão do IPMA, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para o agravamento do estado mar em Portugal continental até às 00h00 de sexta-feira.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.