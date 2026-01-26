País
Depressão Joseph. APA em alerta nas próximas duas semanas por causa de cheias
A Agência Portuguesa do Ambiente está a seguir de perto a situação dos rios em Portugal por causa dos riscos de cheia. Estas segunda e terça-feira serão dias mais críticos, mas a acumulação de água vinda da depressão Ingrid e agravada pela Joseph vai continuar, com especial atenção para o Minho.
(em atualização)
Dando conta de que vários rios podem ter os caudais a transbordar e com as descargas das barragens, o presidente da agência explica que a maior preocupação nesta altura é no norte e centro do país, especificando a região do Minho.
José Pimenta Machado diz que o início da semana vai trazer mais chuva, espera-se um alívio na quarta-feira e uma retoma até ao final da semana.
"Vamos ter duas semanas, esta e a próxima, em que vamos ter de acompanhar com particular detalhe", afirma, visto que o país está a enfrentar várias tempestades: "Tivemos a Ingrid e agora a Joseph, e portanto os solos estão saturados e, quando assim é, já não conseguem absorver a água, então qualquer precipitação transforma-se em escoamento".
"Será hoje o final do dia e amanhã em que temos de estar particularmente atentos às zonas mais vulneráveis", diz Pimenta Machado.
Começando por realçar toda a região do Minho, com o Rio Cávado e o Rio Lima, o presidente da APA detalha a bacia do Rio Tâmega, com Amarante e Chaves, os Rio Vouga, Águeda, Mondego e Tejo.
Quanto ao Minho, são realçados os concelhos de Monção, Melgaço, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Terras de Bouro e Esposende.
Embora haja "zonas que preocupam", José Pimenta Machado salienta que não há nesta altura pedidos para a retirada de pessoas de casa. "Os alertas serão dados em função do evoluir da situação", realça.
