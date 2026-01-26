Depressão Joseph. APA em alerta nas próximas duas semanas por causa de cheias

Dando conta de que vários rios podem ter os caudais a transbordar e com as descargas das barragens, o presidente da agência explica que a maior preocupação nesta altura é no norte e centro do país, especificando a região do Minho.

, afirma, visto que o país está a enfrentar várias tempestades: "Tivemos a Ingrid e agora a Joseph, e portanto os solos estão saturados e, quando assim é, já não conseguem absorver a água, então qualquer precipitação transforma-se em escoamento"., diz Pimenta Machado.Começando por realçar toda a região do Minho, com o Rio Cávado e o Rio Lima, o presidente da APA detalha a bacia do Rio Tâmega, com Amarante e Chaves, os Rio Vouga, Águeda, Mondego e Tejo.Embora haja "zonas que preocupam", José Pimenta Machado salienta que não há nesta altura pedidos para a retirada de pessoas de casa. "Os alertas serão dados em função do evoluir da situação", realça.