Depressão Joseph dá lugar a Kristin. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Depressão Kristin sucede a Joseph. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Depressão Kristin sucede a Joseph. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

A Proteção Civil decidiu elevar o estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face a nova depressão meteorológica que atravessará Portugal na próxima madrugada. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir do estado do tempo.

Mariana Ribeiro Soares, Carlos Santos Neves - RTP /

Hugo Delgado - Lusa

RTP /

Mau tempo com aviso vermelho para a próxima noite

É dessa cor que está o mapa ao longo de toda a costa e também na totalidade dos distritos de Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Guarda e Viseu.

A madrugada vai trazer ventos que podem chegar aos 140 quilómetros por hora. O fenómeno chama-se "ciclogénese explosiva".
RTP /

Quinta em Torres Novas isolada pelas cheias

Na Reserva Natural do Paul do Boquilobo, em Torres Novas, uma quinta ficou isolada pelas cheias.

Esta terça-feira de manhã, só os bombeiros conseguiram aceder à zona.
RTP /

Estradas cortadas, casas inundadas e milhares sem eletricidade

A depressão Joseph chegou e em força, mais a norte do que a sul. Segue-se a depressão Kristin.

Mirandela
RTP /

Caudal do Tua submerge pontes

A chuva intensa fez subir o caudal do Rio Tua, ditando o encerramento das pontes de Miradeses e Mosteiró, no concelho de Mirandela.

"O município informa que, na sequência do elevado caudal dos rios, a Ponte de Miradeses e a Ponte de Mosteiró encontram-se submersas, estando interdita a circulação pedonal e rodoviária nestas travessias", lê-se na página do município no Facebook.

A Câmara Municipal de Mirandela determinou também o encerramento da circulação na Ponte de Frechas "por precaução e motivos de segurança".

"O Serviço Municipal de Proteção Civil encontra-se no terreno, a acompanhar permanentemente a situação, procedendo à colocação de vedações e sinalização informativa, com o objetivo de salvaguardar pessoas e bens", escreve a autarquia, apelando à população para que "não ultrapasse as vedações e utilize percursos alternativos".
"Ciclogénese explosiva"
RTP /

Proteção Civil eleva estado de prontidão especial para nível máximo

A Proteção Civil decidiu elevar o estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face a nova depressão meteorológica, denominada Kristin, que atravessará Portugal na próxima madrugada.

José Manuel Moura, presidente da ANEPC, fala num “fenómeno complexo” com "potencial destrutivo significativo" e que vai afetar sobretudo a vulnerabilidade das redes.É esperado que o maior impacto seja sentido entre as próximas 3h00 e as 6h00 de quarta-feira.

Prevê-se vento com intensidade acima do habitual, com rajadas que podem ser superiores a 150 quilómetros por hora.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, vai então ser a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera classifica o fenómeno que se segue como "ciclogénese explosiva", fórmula que descreve depressões de forte intensidade em vento e chuva.
Lusa /

Zona ribeirinha da Régua encerrada devido à subida do caudal do Douro

A Câmara da Régua encerrou hoje temporariamente a ciclovia e os dois cais fluviais por causa da subida do caudal do Douro e, em Amarante, o município alertou para o risco de cheias na zona ribeirinha do Tâmega.

O município do Peso da Régua, no distrito de Vila Real, justificou a interdição com razões de segurança pedindo para que a sinalização existente no local seja respeitada e que não sejam ultrapassadas as barreiras de proteção.

Assim, perante a subida do caudal do rio Douro, o município decidiu encerrar temporariamente os cais da Régua e da Junqueira e a ciclovia que se estende mesmo junto ao leito do rio.

Foi ativado o alerta amarelo de cheias na bacia hidrográfica do Douro por causa da chuva intensa que se tem feito sentir e do degelo, depois da queda de neve que, na semana passada, atingiu o Norte do país.

Em Amarante, distrito do Porto, o município emitiu um aviso à população em que adverte que a manutenção de caudais elevados e as descargas da barragem de Daivões, no rio Tâmega, afluente do Douro, poderão provocar inundações em zonas vulneráveis, nomeadamente na Rua 31 de Janeiro.

Por isso, recomendou que sejam respeitados os perímetros de segurança que venham a ser implementados, que sejam protegidos bens essenciais e documentos importantes e que se evite circular ou estacionar em zonas ribeirinhas.

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Amarante, Ricardo Vieira, disse à agência Lusa que durante a manhã o caudal do Tâmega baixou, mas advertiu que, pelas 11:15, chovia nesta região.

"Está em quatro metros neste momento. A partir dos quatro e 10 é preocupante para nós, porque começa a entrar nas caves de algumas das lojas da Rua 31 de Janeiro", disse, explicando que, historicamente, os moradores e comerciantes daquela rua são os mais afetados porque é a zona mais próxima do rio.

Ricardo Vieira referiu ainda que o município "disponibiliza ajuda" caso seja preciso retirar equipamentos ou bens e referiu que as atenção vão estar centradas no caudal do rio devido às preocupações decorrentes das descargas em Espanha, quer no rio Tâmega quer no Douro, ainda na barragem de Daivões, localizada em Ribeira de Pena, acima de Amarante, da chuva e do degelo.

O vereador disse que, em Amarante, moradores e comerciantes já estão habituados à subida das águas do Tâmega e sabem os cuidados que devem ter, mas, acrescentou, que os serviços municipais andam já desde segunda-feira na rua.

Também no rio Tâmega, mas em Chaves, distrito de Vila Real, o município alertou para o agravamento das condições meteorológicas e para o risco de inundações em zonas ribeirinhas e áreas historicamente vulneráveis.

Por causa da chuva e do vento, têm ocorrido na região situações relacionadas com quedas de árvores, quedas de muros ou movimentos de massas que provocaram alguns cortes ou condicionamentos de estradas.

Ainda no distrito de Vila Real, em Santa Marta de Penaguião, devido à intensidade da água, a barreira de proteção da ponte do Corgo, na Estrada Municipal 1305, entre São João de Lobrigos e Alvações do Corgo, cedeu, e, segundo o município, a estrada de Alvações a Peso da Régua bem como o acesso entre Lobrigos e Alvações, estavam intransitáveis pelas 10:30.

Em Vila Real, a Estrada Municipal para a aldeia de Paredes-Adoufe estava também cortada devido a uma derrocada, sendo que a alternativa à Estrada Nacional 2 é a ligação por Escariz.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Joseph por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco vão estar também sob aviso laranja e Aveiro a amarelo a partir das 12:00 de hoje e até às 06:00 de quarta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros.

(Lusa)
Até às 11h30
RTP /

Dez mil clientes sem energia

Às 11h30, dez mil clientes estavam sem energia, sendo as regiões de centro e norte litoral as zonas mais afetadas.

A E-REDES tem mobilizados 400 operacionais no terreno, tendo todas as equipas mobilizadas para um reforço para fazer face a eventuais agravamentos no impacto na rede de distribuição.

Num comunicado anterior, às 09h00, a empresa tinha indicado que oito mil clientes estavam sem energia por causa das condições meteorológicas adversas.
RTP /

Inundações afetam casas e estradas em Torres Vedras

Algumas casas ficaram inundadas e vários troços de estradas estão cortados ao trânsito no concelho de Torres Vedras devido ao mau tempo e ao transbordo do Rio Sizandro.

O vereador da Proteção Civil na Câmara de Torres Vedras, Diogo Guia, explicou que "meia dúzia" de casas ficaram na última noite inundadas na freguesia da Ponte do Rol, o que não acontecia há 15 anos.

Segundo o autarca, as inundações têm sido provocadas pela precipitação constante e pelo transbordo do rio, cujo caudal tem vindo a subir, influenciado também pela agitação marítima nos períodos de maré cheia.

O rio Sizandro causou inundações sobretudo em Dois Portos, na cidade de Torres Vedras, Ponte do Rol, Coutada e Bonabal.

"Temos o problema grave do assoreamento do rio", afirmou o autarca, lembrando que o curso de água não foi limpo nos últimos anos.

Entre alguns troços de estradas cortadas, destaca-se a Estrada Nacional 9 entre a saída da cidade de Torres Vedras e a rotunda para a Gondruzeira.

Tendo em conta o agravamento do estado do tempo para a próxima noite, o município do distrito de Lisboa está a avaliar a hipótese de vir a encerrar as escolas no concelho.

Para o concelho, estão previstos ventos acima de 120 quilómetros por hora, precipitação forte e persistente e agitação marítima muito forte, que poderão dar origem a episódios de acumulação de água e probabilidade de alagamento das linhas de água e de zonas urbanas, de acordo com a Proteção Civil Municipal.

(Lusa)
Alcácer do Sal
RTP /

Estrada entre Santa Catarina e Alcácer cortada

Ainda assim, há quem cruze aquela via, como testemunhou a equipa de reportagem da RTP no local.
Pampilhosa da Serra
RTP /

Ponte sobre o Rio Zêzere cortada ao trânsito

A Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, decidiu cortar a circulação na ponte entre Porto de Vacas e Janeiro de Cima devido à subida do do Rio Zêzere.

"As equipas da Proteção Civil e dos serviços municipais encontram-se no terreno a acompanhar a situação e a desenvolver todos os esforços necessários para repor, com segurança, as condições normais de circulação", indica o município.

A Proteção Civil Municipal alerta ainda para a subida dos caudais dos rios Zêzere, Unhais e Ceira.
Madeira
RTP /

Capitania do Funchal prolonga avisos até quarta-feira

A capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos de agitação marítima e vento fortes até às 6h00 de quarta-feira, a partir das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.A ondulação pode atingir os 6,5 metros na costa norte e os 4,5 na zona sul da ilha.

O vento deverá soprar de oeste a noroeste "fresco a muito fresco (30-50 quilómetros por hora), por vezes forte (51-61 quilómetros por hora) a partir do final da tarde". A visibilidade prevista é "boa a moderada".

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", vinca a capitania.

c/ Lusa
Lusa /

Registadas quatro ocorrências nos Açores na segunda-feira

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou quatro ocorrências na segunda-feira, em duas ilhas, provocadas pelo mau tempo, foi hoje divulgado.

Fonte do SRPCBA adiantou à agência Lusa que duas ocorrências foram registadas na ilha de São Miguel (grupo Oriental) e duas na ilha das Flores (grupo Ocidental), sendo duas derrocadas, uma queda de árvore e uma inundação de via.

Desde as 0h00 até por volta das 8h00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje, não foram registadas situações relacionadas com o mau tempo, acrescentou.

Devido à influência da depressão Joseph, que está de passagem por Portugal, motivando mau tempo nos Açores, na Madeira e no continente, quatro municípios açorianos interditaram na segunda-feira a circulação rodoviária em vias da orla costeira.

A Câmara Municipal das Lajes das Flores, nas Flores, interditou a circulação rodoviária nas estradas localizadas junto à orla costeira, na zona da fajã Grande, até às 17h00 locais de hoje.

Na ilha do Pico, o município da Madalena encerrou a circulação automóvel no acesso ao porto da Madalena, Cais do Mourato, Barca, Areia Larga e Lajido da Criação Velha, enquanto a Câmara das Lajes do Pico determinou "o encerramento temporário ao trânsito do troço de estrada compreendido entre o Largo do Calhau da Piedade e o Caminho do Poço" até às 8h00 locais de quarta-feira.

Na Graciosa, o único município da ilha, Santa Cruz da Graciosa, decidiu encerrar ao trânsito, até às 20h00 locais de hoje, as ruas Conselheiro Pedro Roberto Dias da Silva e do Degredo (até ao Pavilhão Desportivo Municipal).

A Câmara de Santa Cruz da Graciosa também proíbe o estacionamento de veículos no parque de estacionamento do Largo Vasco da Gama, até às 17h00 locais de quarta-feira.

O mau tempo levou ainda ao cancelamento de viagens da empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores e ao fecho do porto da Madalena, na ilha do Pico, a toda a navegação, entre as 15h30 locais de segunda-feira e as 6h00 de quarta-feira, "face das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar".

Na ilha de São Miguel estão encerrados, até às 22h00 locais de quarta-feira, os portos de Mosteiros, Rabo de Peixe, Porto Formoso, Vila Franca do Campo, Caloura e Carneiros.

Segundo um aviso da Capitania do Porto de Angra do Heroísmo e Graciosa, os portos de pesca de São Mateus e dos Biscoitos (ilha Terceira) e de Santa Cruz e da Folga (ilha Graciosa) estão fechados a toda a navegação desde as 16h00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira.

O IPMA elevou para vermelho o aviso para as ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores por causa da agitação marítima, com previsões de ondas até dez metros de altura.

O grupo Ocidental (Flores e Corvo) está sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) até às 18h00 de hoje, devido à agitação marítima, com "ondas de noroeste até 10 metros de altura significativa e altura máxima até 19 metros".

Para o grupo Central do arquipélago (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial) foi também emitido aviso vermelho, referente a agitação marítima, entre as 3h00 e as 20h00 de hoje, devido às previsões de "ondas de noroeste até 10 metros de altura significativa e 19 metros de altura máxima".

O aviso vermelho é emitido sempre que existem situações extremas.

Outros avisos laranja (o segundo nível) e amarelo (o menos grave) estão em vigor nas ilhas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Lusa

Efeito do mau tempo
RTP /

Oito mil clientes em Portugal continental sem energia elétrica pelas 9h00

Oito mil clientes da E-Redes estavam, pelas 9h00, privados de energia elétrica em diferentes zonas de Portugal continental devido ao mau tempo causado pela depressão Joseph.

Em comunicado citado pela agência Lusa, a E-Redes indica que a rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas.À 1h00, cerca de 40 mil clientes estavam sem energia, sendo o distrito de Viana do Castelo o mais atingido.

"Nesta altura, 9h00, estão oito mil clientes sem energia, mantendo-se o dispositivo operacional no terreno a reparar todas as situações pendentes", indicava a mesma nota.
Joana Raposo Santos - RTP /

Figueira da Foz. Rebocador norueguês deverá remover cargueiro esta noite

O rebocador deverá chegar ao local onde se encontra o cargueiro na noite desta terça-feira.

Foto: Paulo Novais - Lusa

Vinte e quatro horas e várias tentativas depois, encontrou-se solução para o cargueiro à deriva na Figueira da Foz. Um rebocador de origem norueguesa deverá chegar esta noite ao local para fazer a remoção.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional informou que o rebocador deverá chegar junto do Eikborg pelas 23h00, numa altura em que o cargueiro se encontra a 22 milhas náuticas (cerca de 40 quilómetros) da costa portuguesa, acompanhado pelo navio de patrulha oceânica Figueira da Foz.

O vice-presidente da Comunidade Portuária da Figueira da Foz disse, por sua vez, que o rebocador deverá chegar ao local onde se encontra o cargueiro pelas 2h00 de quarta-feira.

Paulo Mariano explicou que houve um contacto na segunda-feira “com a agência que representa o navio no porto da Figueira da Foz”, que por sua vez “entrou em contacto” com o armador e o carregador, que “durante esta noite conseguiram chegar a bom porto nas negociações com um rebocador de bandeira norueguesa”.

O armador e o dono da carga irão pagar o serviço, que Paulo Mariano descreveu como “complicadíssimo”, acrescentando que ronda os 350 mil euros por dia. “Neste momento já estão a pagar. O navio já está à ordem, apesar de [o rebocador] ainda não ter chegado”.

“Isto vai demorar vários dias e o que é incrível é que todos os portos nacionais com condições para receber este navio em reboque – que são vários - recusaram todos a entrada do navio”, adiantou aos jornalistas.

“O navio vai ter de ser rebocado para um porto de Espanha que eu presumo (…) que seja na baía de Vigo”.

O cargueiro Eikborg ficou na segunda-feira à deriva à saída da barra da Figueira da Foz, correndo o risco de naufragar, depois de ter perdido o leme, alegadamente por ter batido no fundo devido à acumulação de areias. 

A tripulação do navio continua “a tentar manter o navio à tona da água, porque não têm leme”, afirmou esta manhã o vice-presidente da Comunidade Portuária da Figueira da Foz.

“Com este mar mau, com esta tempestade que está aí, eles, coitados, estão neste momento há 26 horas sem dormir, com condições horríveis dentro do navio”, acrescentou.

Segundo Paulo Salvado Pires, da Capitania do Porto da Figueira da Foz, disse em entrevista à RTP que o navio navega neste momento a cerca de dois nós e que "não há registo de quaisquer anomalias adicionais".
Em comunicado, a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional disseram esta terça-feira continuar “a acompanhar e a apoiar o navio-cargueiro que sofreu uma avaria no leme durante o dia de ontem”.
Previsão para quarta-feira
RTP /

Porto, Aveiro e Coimbra vão estar com aviso vermelho devido ao vento

O território continental de Portugal vai debater-se com novo agravamento do estado do tempo, na próxima noite, por causa da depressão Joseph. São esperadas rajadas de 140 quilómetros por hora, tendo já sido emitido o aviso vermelho para Porto, Aveiro e Coimbra.

O IPMA emitiu assim aviso vermelho, o mais grave da escala, para os distritos do Porto, Aveiro e Coimbra entre as 3h00 e as 6h00 de quarta-feira. Os demais distritos do continente vão estar debaixo de aviso laranja devido ao vento forte, com rajadas de 100 quilómetros por hora, podendo atingir os 120 quilómetros por hora nas terras altas.Espera-se um desagravamento das condições do tempo a partir da manhã de quarta-feira.

Foi também emitido aviso vermelho, a vigorar entre as 3h00 e as 21h00 de quarta-feira, para os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima. Prevê-se ondas de oeste a noroeste com sete a oito metros, podendo mesmo chegar aos 14 metros.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco vão estar sob aviso laranja e Aveiro a amarelo a partir das 12h00 desta terça-feira e até às 6h00 de quarta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros.

O IPMA colocou ainda todos os distritos de Portugal continental debaixo de aviso amarelo das 3h00 às 9h00 de quarta-feira devido à chuva por vezes forte.
As equipas de reportagem da RTP em Torres Novas, Águeda e Alcácer do Sal fizeram esta manhã o balanço das últimas horas dos efeitos da depressão Joseph.
Águeda
RTP /

"Uma noite complicada e com muita chuva"

Na Estrada Municipal 230 decorriam esta manhã trabalhos de limpeza, após uma derrocada, como mostrou a equipa de reportagem da RTP no local.
Dados da Proteção Civil
RTP /

Registadas 490 ocorrências das 0h00 às 7h45

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou 490 ocorrências, já esta terça-feira, decorrentes do mau tempo, a maior parte na região metropolitana do Porto e sobretudo quedas de árvores.

"Entre as 0h00 e as 7h45 de hoje foram registadas um total 490 ocorrências relacionadas com esta meteorologia adversa, sendo que a região Metropolitana do Porto foi a mais afetada e as ocorrências mais significativas estão relacionadas com quedas de árvores e inundações", adiantou Paulo Santos, da ANEPC, em declarações à agência Lusa.

Na Área Metropolitana do Porto houve 141 ocorrências, na Grande Lisboa 35, na região Oeste 22, Alentejo 24 e Alentejo 16.

"Durante a noite foram empenhados 1.694 operacionais e 641 meios terrestres", ainda segundo o responsável da Proteção Civil.
Depressão Joseph
RTP /

O que prevê a meteorologia

Espera-se um agravamento do mau tempo na próxima noite, com aviso vermelho em toda a costa ocidental para a agitação marítima.
Figueira da Foz
RTP /

Cargueiro estável mas ainda a aguardar reboque

O cargueiro que se encontrava à deriva, à saída da barra da Figueira da Foz, está estável e a ser acompanhado pela Marinha. A bordo permanecem seis tripulantes.

O navio de 89 metros, com pavilhão dos Países Baixos, transporta três toneladas de pasta de papel. Terá perdido o leme quando bateu no fundo, por causa da areia acumulada.
Continua a aguardar reboque.
Ponte de Lima
RTP /

Subida do caudal do Lima provoca inundações

Na região de Ponte de Lima, o comandante do Bombeiros voluntários Carlos Lima dá conta de pelo menos sete inundações devido ao caudal do Rio Lima, que galgou as margem.
Antena 1

Há várias casas inundadas e viaturas "atascadas".
Dados da GNR
RTP /

Fechadas mais de duas dezenas de estradas nacionais e municipais

Vinte e cinco estradas nacionais e municipais estavam, às 7h00, interditadas devido a inundações ou desmoronamento nas regiões Norte e Centro, de acordo com a Guarda Nacional Republicana.

Estavam assim interditadas ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 9-1 (Estrada da Lagoa Azul) no Linhó, concelho de Sintra, EN 10 Torres do Mondego, em Coimbra, EN 262 em São Romão do Sado, em Setúbal, e EN 365 na Golegã, em Santarém.

A circulação estava igualmente interrompida na EN 3-2 em Valada, no Vale de Santarém, EN 8-2 em Casal Lourim, na Lourinhã, EN 205-1, em Rio Tinto, em Braga, e EN 301 em Argela, em Viana do Castelo, e EN 358-2 em Constância, no distrito de Santarém.

Ainda segundo a GNR, citada pela agência Lusa, estavam fechadas vias na Serra da Estrela, a Nacional 102, ao quilómetro (km) 53,4, em Torre de Moncorvo (Bragança), EN 316 ao quilómetro 37, em Macedo de Cavaleiros (Bragança), a Estrada Municipal (EM) 511 em Merujal (Arouca), EM 1227 Noninha em Arouca, ER 326 em Cando, ER 311, Rio Douro, Cabeceiras de Basto e Várzea (Braga).

Encontravam-se ainda encerradas a EM 1133, Estrada de Santo António, em Riba de Mouro (Viana do Castelo), EN 110 km 4,8 entre Penacova e Coimbra, EM 1416 em Moradias, Pampilhosa da Serra, EM 547 em Alto do Fajão, Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), EN 344 em Castanheira da Serra (Coimbra), EM 1355 em Covanca, em Pampilhosa da Serra, EN 236 em Casal Novo (Coimbra), e EM 1374 em Barrica Grande-Portela de Unhais (Covilhã).
Aviso em Torres Vedras

A Câmara Municipal de Torres Vedras advertiu a população para os riscos de circulação nas estradas do concelho, tendo em conta o significativo aumento dos caudais de rios, ribeiras e linhas de água, a somar à queda de árvores.

"Considerando que as primeiras horas da manhã coincidem com a maré cheia, é previsível que a situação não melhore durante o período da manhã", alertou a autarquia.

c/ Lusa
Dados da Proteção Civil
RTP /

Uma centena de ocorrências desde as 0h00

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, desde as 0h00 desta terça-feira, cerca de uma centena de ocorrências causadas pelo mau tempo, a maioria quedas de árvore e inundações.

Segundos os dados do portal da ANEPC, pelas 6h30, as zonas mais afetadas eram a Área Metropolitana do Porto, Alto Minho, Região de Aveiro, Coimbra, Leiria, Oeste e Grande Lisboa.Ouvida pela agência Lusa, fonte da Guarda nacional Republicana adiantou que há muitas estradas cortadas em Portugal continental.


O Instituto Português do Mar e da Atmosfera agravou, na segunda-feira, para vermelho o aviso de agitação marítima e para laranja o aviso devido à queda de neve.

Todos os distritos do território continental estão debaixo de aviso amarelo por causa do vento forte, com rajadas até 80 quilómetros por horas, sendo até 100 nas terras altas, até às 15h00 e entre as 3h00 e as 9h00 de quarta-feira.

Os 18 distritos estarão igualmente sob aviso amarelo entre as 3h00 e as 9h00 de quarta-feira devido à previsão de chuva por vezes forte.

c/ Lusa
Ponto de situação
RTP /

Depressão Joseph na origem de mais de 1.100 ocorrências

Ouvido pela antena 1, o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, fez o balanço dos efeitos da depressão Joseph nas últimas 48 horas. Pelas 6h00, havia registo de 1.104 ocorrências, a maioria na Região Norte, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo: 320 quedas de árvores e 281 colapsos de estruturas, devido ao vento forte, 174 inundações, 160 limpezas de via e 160 movimentos de massa, motivados pela saturação dos solos.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou entretanto para vermelho o aviso de agitação marítima na quarta-feira.

Esta terça-feira há oito distritos de Portugal continental sob aviso laranja por causa da previsão de queda de neve: Braga, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Há ainda dez distritos debaixo de aviso amarelo por causa da agitação maritima. Entre as 9h00 e as 12h00 passam a laranja. As ondas podem atingir os 12 metros.

Há ainda algumas regiões a amarelo por causa do vento. As rajadas podem chegar aos 100 quilómetros por hora nas terras altas.
Telejornal | 26 de janeiro de 2026Várias zonas do país estão alagadas por causa da chuva forte e, nas próximas horas, a tempestade deverá fazer-se sentir ainda com maior intensidade. Além da chuva, a previsão aponta para vento e agitação maritima fortes.

Em Torres Novas, por causa da subida da água, uma família com uma criança de cinco anos ficou isolada, na localidade de Quinta do Paúl do Boquilobo. A RTP apurou que estas pessoas estão bem de saúde e em permanente contacto com as autoridades.

Por causa da subida da água, foi contudo necessário retirar mais de 400 animais - gado caprino. O único acesso à habitação está alagado, com cerca de meio metro de água acumulado.

Um cargueiro esteve, na segunda-feira, em risco de afundar depois de ter perdido o leme ao largo da Figueira da Foz. A embarcação terá batido no fundo, que tinha areia acumulada. Aguarda agora o reboque.
Açores e Madeira

Nos Açores, as ilhas dos grupos ocidental e central estão sob aviso vermelho por causa da agitação maritíma.

No grupo central o aviso mantém-se até às 20h00 e depois passa a laranja. O grupo ocidental está a vermelho até às 18h00, com ondas que podem mesmo atingir os 19 metros. Há ainda aviso laranja por causa do vento.

As ilhaa do grupo oriental também estão a laranja por causa da ondulação.

Já no arquipélago da Madeira, na costa norte e em Porto Santo, o aviso é por agora amarelo, mas passará a laranja a partir das 15h00. Há também avisos amarelos para a costa sul.
RTP /

Tempestade Joseph. Situação agrava-se com mais chuva e vento

O climatologista Carlos da Câmara apela a que se repensem estratégias de prevenção e gestão do território. Alerta ainda para a influência dos incêndios na permeabilidade dos solos.

