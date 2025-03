Depressão Martinho. Estragos de norte a sul do país

A depressão Martinho fez estragos em Vila do Conde, nomeadamente no estádio do Rio Ave. A cobertura da bancada do estádio foi arrancada.







Foto - Paulo Vidal - Antena 1

Foto - Paulo Vidal - Antena 1





As fortes rajadas de vento arrancaram, na última noite, a cobertura do estádio de Santo António, em Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital.



No exterior do estádio, a reportagem da RTP constatou a destruição.



Foto: Horácio Antunes - Antena 1





Os estragos na Associação Desportiva Nogueirense, em Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira do Hospital, também são visíveis.



O presidente da Associação Desportiva Nogueirense (ADN), Márcio Henriques, explicou que as fortes rajadas começaram por volta das 20h30 de quarta-feira e levantaram "completamente a cobertura central da bancada" do Estádio de Santo António.

Isto numa altura em que decorria o treino da equipa sénior de futebol. "Tinha começado há cerca de vinte minutos quando tudo aconteceu. Felizmente, ninguém se magoou", acrescentou Márcio Henriques.

Para além da cobertura, o vento danificou também vedações, bancos de apoio, túnel de acesso aos balneários, entre outras infraestruturas.





Há também estragos na cobertura metálica do campo António Coelho, do Grupo Desportivo Sourense, em Soure.







Foto: Grupo Desportivo Sourense

De acordo com as mesmas fontes, o distrito de Beja e o Alentejo Litoral foram as regiões mais afetadas, não havendo, no entanto, registo de feridos em toda a região.







Em Bruxelas, à entrada para a reunião do conselho europeu, Luís Montenegro afirmou que o governo está em articulação com as autarquias para fazer um balanço dos estragos.





Isto para que seja possível responder rapidamente aos prejuízos causados pelo mau tempo.





, disse à agência Lusa a vereadora da Câmara Catarina Silva., disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.