Depressão Martinho. Muitos estragos a dificultar a vida na Grande Lisboa

regiões mais afetadas foram a Sub-Região da Grande Lisboa, com 1.452 ocorrências, a Península de Setúbal, com 456, e a Sub-Região do Oeste com 329. Foram mobilizados 14.560 operacionais, com o apoio de 4.901 meios terrestres. comboios não circulavam na linha de Cascais por causa da queda de uma árvore numa catenária, segundo a Proteção Civil. A catenaria caiu em cima de um comboio que circulava e provocou ferimentos ligeiros no maquinista.

Asforam a Sub-Região da Grande Lisboa, com 1.452 ocorrências, a Península de Setúbal, com 456, e a Sub-Região do Oeste com 329. Foram mobilizados 14.560 operacionais, com o apoio de 4.901 meios terrestres.Ao início da manhã, os, segundo a Proteção Civil. A catenaria caiu em cima de um comboio que circulava e provocou ferimentos ligeiros no maquinista.



A circulação de comboios da Fertagus, na Ponte 25 de abril, já foi retomada. A circulação do comboio nesta estrutura esteve suspensa entre a estação de Coina e Roma-Areeiro - foi retomada pelas 7h25, mas com "atrasos significativos”. A circulação esteve suspensa devido às condições climatéricas e a problemas com uma catenária. Durante a madrugada, o comboio com partida de Roma-Areeiro, à 1h23, fico retido em Campolide devido aos ventos superiores a 90 quilómetros por hora.





pontes 25 de Abril e Vasco da Gama estão com velocidades limitadas.



"A Ponte 25 de Abril está com velocidade máxima de 60 quilómetros por hora e a Vasco da Gama 80. Estamos a desaconselhar a circulação naquelas pontes de veículos pesados com lona e motociclos", refere a ANEPC. não circulam na Linha do Douro, entre Régua e Marco de Canaveses, e na Linha da Beira Alta, entre a Guarda e Celorico. De acordo com a ANEPC, as"A Ponte 25 de Abril está com velocidade máxima de 60 quilómetros por hora e a Vasco da Gama 80. Estamos a desaconselhar a circulação naquelas pontes de veículos pesados com lona e motociclos", refere a ANEPC.A CP – Comboios de Portugal conta que, para além da circulação suspensa na Linha de Cascais, os comboios também





Os efeitos da passagem da depressão Martinho causaram ainda constrangimentos na circulação ferroviária na linha do Sado, que pelas 7h50 se fazia apenas entre Praias do Sado e Pinhal Novo, e no Ramal de Tomar, onde se faz apenas a partir do Entroncamento.





Os constrangimentos estendem-se à circulação ferroviária na linha do Oeste, que está condicionada devido a quedas de árvores e chapas entre as Caldas da Rainha e Leiria, e à linha do Norte, condicionando a circulação de comboios entre a Bobadela e Alverca.







A rede elétrica de 82 mil clientes da E-Redes estava (às 7h30) com grandes constrangimentos. A empresa do grupo EDP conta que os distritos de Leiria, Coimbra e Viana do Castelo são os mais afetados.