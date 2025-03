Depressão Martinho. Força do vento provocou destruição em Lisboa

Foto: Ana Serapicos - RTP

A força do vento chegou a atingir os 169 quilómetros por hora, foi a rajada mais intensa e registou-se à uma e meia da manhã no Cabo da Roca.



Em Lisboa as rajadas ultrapassaram os 100 quilómetros.



Pelo menos 28 pessoas ficaram desalojadas, há seis feridos, e milhares de pessoas continuam sem eletricidade.



O número mais impressionante é o de árvores caídas: são mais de 4.200.



Dezenas de carros ficaram danificados.



Há 17 barras fechadas em todo o país.



Até sábado são esperados de novo ventos fortes, chuva e agitação marítima.



As autoridades voltam a apelar para que se evitem deslocações desnecessárias e a proximidade do mar.