Depressão Martinho. Mau tempo perdura em Portugal continental até sábado

Dezassete barras marítimas de Portugal continental estão encerradas à navegação. As barras de Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo e Portimão estão condicionada, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional.



A circulação na linha ferroviária de Cascais esteve suspensa na quinta-feira. Houve igualmente condicionamentos nas linhas do Douro, Beira Alta, Vouga e Oeste, assim como em várias estradas por todo o país.



Os distritos de Castelo Branco e Guarda estavam esta manhã em alerta laranja por causa da neve. Só Bragança, Santarém, Portalegre, Évora e Beja escapavam.

devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoadas.Tambémdevido ao vento sudoeste com rajadas até 80 quilómetros por hora.. Passará, depois, a amarelo., a maior parte relacionada com a queda de árvores e inundações –A região da Grande Lisboa foi a mais afetada pela depressão Martinho, sobretudo na noite de quarta para quinta-feira.. Em Lisboa, as rajadas chegaram aos 100 quilómetros.Os distritos de Setúbal, Porto e Coimbra foram também atingidos pelos efeitos da intempérie., que contempla um milhão de euros para custear despesas urgentes, empreitadas e aquisições de serviços e visa, em particular, o aluguer de maquinaria para a remoção de destroços.Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o risco mais pronunciado, até sábado, decorre da possível subida dos caudais dos rios Tejo, Mondego e Guadiana., indicava na quinta-feira Alexandre Penha, comandante adjunto de Operações da Proteção Civil.O meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, avançou na edição desta sexta-feira docom as previsões para o fim de semana, confirmando a expectativa de desagravamento a partir de sábado., explicou.À margem da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, o primeiro-ministro quis garantir, na quinta-feira, que foram adotadas as medidas preventivas possíveis. Luís Montenegro assinalou ainda que será agora tempo de apurar os prejuízos.